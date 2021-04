Barbara d’Urso asfalta Matano: i dettagli della sconfitta

Barbara D’Urso si conferma ancora una volta la regina di Mediaset e non solo: asfalta la concorrenza e batte un nuovo record.

La conduttrice più seguita sui social, in tanti a criticarla ma sono sempre lì presenti ad ogni singolo post che Barbara D’Urso con tanta consapevolezza e con un pizzico di ironia pubblica su Instagram. Haters tanti, ma forse solo per moda…in realtà la D’Urso è molto amata e tanto seguita. Lo dimostrano chiaramente i fatti, o meglio i numeri: Pomeriggio Cinque infatti asfalta la concorrenza, Alberto Matano.

I numeri sono importanti, merito probabilmente degli argomenti trattati che ne decretano il successo e che le hanno consentito di fare il salto di qualità rispetto agli altri show dalla stessa curati, quali Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. A quanto pare la conduttrice ha trovato lo schema vincente: prima parte dedicata alla cronaca e nella seconda spazio al gossip.

Ma vediamo nel dettaglio i dati Auditel: giovedì 22 aprile (ieri) gli ascolti oscillano tra 1.852.000 e 2.121.000 spettatori, rispettivamente nella prima e seconda parte arrivando al 17,5% di share.

Barbara D’Urso contro Matano: concorrenza spiazzata

Ovviamente non poteva mancare il riferimento di Barbarella sui social, tra le storie Instagram infatti appare – poche ore fa – la scritta: “Anche ieri Pomeriggio 5 ha registrato ascolti pazzeschi e grazie a voi siamo stati leader della nostra fascia. Grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno, il mio cuore è e sarà per sempre vostro”

La Vita in Diretta ha registrato un calo di ascolti, si parla infatti di una media di 1.928.000 spettatori, registrando uno share pari al 14,7%.

Chissà che la conduttrice non trovi un altro modo per ringraziare nuovamente il suo pubblico, da sempre dalla sua parte.