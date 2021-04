Barbara D’Urso a sfondo rosso, bellezza eterna: mozzafiato – FOTO

Barbara D’Urso lascia senza fiato i fan su Instagram con uno scatto a sfondo rosso, la sua bellezza splende più che mai: eterna

Pilastro di Canale 5, Barbara D’Urso è una vero punto di riferimento per i telespettatori, rappresentando per loro un momento di svago e leggerezza. Entrata nelle case degli italiani con Pomeriggio 5 e Domenica Live, è diventata una vera icona dello spettacolo, una delle più forti esistenti.

Amata ma anche criticata, bersaglio di molti attacchi, a volte persino di odio sui social, ha sempre risposto con la professionalità ed il sorriso, offrendo costantemente dedizione ed impegno.

Premiata per le sue qualità, vanta infatti un numero di sostenitori che si totalizza su Instagram in 2,8 milioni di followers, pronti a offrire la loro ammirazione, riducendo al minimo gli haters.

Proprio sulla sua pagina, è apparsa una foto che ha mandato in tilt la piattaforma: i fan rimangono senza fiato dinanzi alla sua bellezza senza età.

Barbara D’Urso, scintillante e seducente

All’età di 63 anni, Barbara D’Urso inganna il tempo che passa, mantenendo invariato il suo fascino. Una presenza che si fa senza dubbio notare, attraverso abiti sempre di tendenza e nello stesso tempo valorizzanti.

Una dichiarazione di bellezza che si afferma anche sui social, dove ha appena postato uno scatto a sfondo rosso, come l’atmosfera che crea. Barbara D’Urso emerge più splendente che mai, con la chioma in boccoli vaporosi e lucenti che illuminano il viso, il quale non presenta alcuna imperfezione.

Il look glam è semplicemente strepitoso: l’abito bianco con paillettes dorate disegna la sua silhouette, e vanta una scollatura mozzafiato che evidenzia il generoso décolleté. Una bellezza senza età, che continua a sedurre, lasciando incredulità allo spettatore.

Ancora una volta totalizza migliaia di like, fino a superare i 12 mila, e quasi 500 commenti. A dimostrazione del fatto che la conduttrice sia più viva che mai in termini di successo.