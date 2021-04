Beautiful, anticipazioni puntata 23 aprile: un nuovo bacio cambia tutto

Beautiful, anticipazioni 23 aprile: Liam cerca di spiegare a Steffy come si sente nei suoi confronti dopo il loro ultimo bacio.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope accusare Liam di tradimento per via di un bacio scambiato con Steffy. È stata la Forrester a baciare Liam, dopo che Thomas l’ha avvertita dell’imminente arrivo di Hope, ma questo la Logan non lo sa. In preda ai sensi di colpa, Steffy vorrebbe rivelare tutto alla rivale, ma Thomas glielo impedisse. Se il suo piano dovesse funzionare, entrambi avrebbero il lieto fine che meritano con i rispettivi partner. Nel frattempo Sally si sta sottoponendo a degli accertamenti per via di un tremore alle mani. Katie le tiene compagnia in attesa dei risultati.

Beautiful, anticipazioni 23 aprile: Sally prega Katie di non dire niente

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Sally pregherà ancora una volta Katie di non rivelare niente a Wyatt. La Spectra non vuole che il fidanzato torni con lei solo per pietà nei suoi confronti. Nel frattempo Thomas cercherà di avvicinarsi a Hope. Il ragazzo è ancora formalmente fidanzato con Zoe, ma lei sembra aver trovato un nuovo corteggiatore in Carter.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la situazione tra Steffy e Liam giungerà ad un punto di svolta. Confuso dal loro ultimo bacio, lo Spencer bacerà di nuovo la sua ex moglie, mandandola in confusione e confermando i sospetti di Hope riguardo ad un ritorno di fiamma tra i due.