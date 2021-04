Belen Rodriguez, tre scatti, tre fuochi sul web: “Sei un capolavoro” – FOTO

La bellissima showgirl argentina pubblica uno scatto che non lascia scampo ai suoi followers in estasi. La mamma più bella del mondo.

Belen Rodriguez sta scorrendo alcune settimane alle Maldive presso il Baglioni Resort in compagnia del suo fidanzato Antonino Spinalbanese.

Nonostante le critiche, la showgirl ha precisato di non essere in vacanza ma essere partita per lavoro. Infatti starebbe sponsorizzando il bellissimo hotel di lusso che l’ha ospitata.

Intanto ha raggiunto la 25esima settimana di gravidanza e si sta godendo questo periodo d’oro sulle spiagge bianchissime dell’isola tropicale.

La bellezza di Belen: ora più che mai!

Belen è entrata nel settimo mese di gravidanza e sfoggia la sua pancia e il suo fisico perfetto in riva al mare.

Con un collage vengono ripresi quattro momenti di questa vacanza: uno nel quale si vede la bellissima spiaggia che ha visitato la coppia, e altri tre dove si nota il fascino di Belen. In uno dei tre, nello specifico si vede il pancione della mamma di Santiago.

Presto arriverà la piccola Luna Marie e i genitori non vedono l’ora di stringerla tra le loro braccia.

Belen sta vivendo un momento positivo e lo vuole gridare a tutto il mondo così scrive: “Una storia che mi piace, la mia…”