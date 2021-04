Belen Rodriguez, sublime in costume: il pancione cresce sempre più – FOTO

Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si è mostrata intenta a prendere il sole. Pancione in primo piano, è radiosa.

Sole, mare e rilassamento. L’ultimo scatto postato su Instagram da Belen Rodriguez ha conquistato i fan. In costume da bagno, la showgirl argentina mostra in primo piano il pancione. In dolce attesa della seconda figlia è sempre più vicina al parto previsto in estate. Sullo sfondo un bellissimo paesaggio marino. La Rodriguez ha appena trascorso un soggiorno alle Maldive.

Da poco Belen è rincasata insieme al suo Antonio. Tra le coppie più chiacchierate in Italia, i due si sono goduti giorni rilassanti in un luogo paradisiaco. Rientrati in Italia, stanno trascorrendo la quarantena, prevista in questo periodo di emergenza sanitaria per coloro che sono stati all’estero. Innamorati come non mai, la Rodriguez e Spinalbese si mostrano affiatatissimi.

Belen Rodriguez: le critiche per il soggiorno alle Maldive

Tuttavia non mancano le critiche. In particolare al centro del mirino è finito proprio il loro soggiorno ai Tropici passato in hotel di lusso. Molti attaccano la scelta della coppia di trascorrere un periodo all’estero nonostante la pandemia. C’è chi poi si scaglia anche contro la pubblicazione sui social dei momenti vacanzieri.

“Se ci fanno partire un motivo ci sarà. A Pasqua sono stata a casa, adesso oltre ad avere la fortuna di potermi rilassare e fare l’ultimo viaggio prima del parto, lavoro anche un pochino per Me Fui”, il commento di Belen. La showgirl argentina fa riferimento al suo brand di costumi fondato con la sorella Cecilia.

Durante la permanenza nell’isola tropicale, Belen è stata protagonista di uno shooting proprio per promuovere il marchio.