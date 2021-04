Bianca Guaccero in splendida forma, primo piano che ti incanta – FOTO

Bianca Guaccero dalla sua quarantena in casa manda un messaggio a tutti i suoi telespettatori. La foto che ci regala è magnifica

Bianca Guaccero non si ferma. Assente dagli studi Rai per la conduzione di Detto Fatto, non fa mancare comunque la sua presenza. L’artista pugliese, infatti, in questi giorni conduce in collegamento da casa. Risultata positiva al Covid-19 non si è fermata e così grazie alla tecnologia riesce comunque a mandare avanti il programma pomeridiano di Rai 2 aiutata dagli amici e colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian che sono in studio.

Era stata lei stessa a comunicare la sua positività al suo pubblico, a quello che la segue in tv e anche tutti gli utenti social, ben 735 mila su Instagram. Alcuni giorni con la febbre ma ora Bianca sta meglio. Prima di poter tornare in studio però deve sottoporsi ad un nuovo tampone molecolare di verifica.

Il pubblico la ama e l’attende dunque. Quando potremmo rivederla in studio? Forse nella prossima settimana. Oggi è il giorno del tampone di verifica e l’esito dirà le sorti della conduttrice che in collegamento ha detto: “Ho bisogno di tornare lì in studio. Ho bisogno di tornare dal nostro pubblico perchè mi manca troppo”.

Bianca Guaccero, selfie per il suo pubblico: meravigliosa

E proprio per il suo pubblico è l’ultima foto pubblicata su Instagram da Bianca Guaccero. Una dedica per chi la segue con affetto e le dà sempre grandi soddisfazioni. “Siete il pubblico più paziente della tv… vi vogliamo bene! Tra poco inizia la superclassifica ci siete? @dettofattorai” scrive a corredo di una magnifica foto che la vede pronta per la diretta, anche se in collegamento.

Bianca Guaccero è in splendida forma. Si vede che la presentatrice sta bene e che il peggio è passato. Al suo pubblico regala un primo piano che incanta. Capelli stirati e messi dietro l’orecchio, trucco che accentua il suo viso ma senza esagerazioni.

I suoi occhi spiccano su tutto, castani e pieni di vita. Poco mascara, sopracciglia ben definite e labbra sul rosa, un colore tenute ma che le dona molto. I fan impazziscono per lei e alla foto arrivano oltre 18 mila like.