Cani Vip, conoscete il cane di Filippa Lagerback? Tutto su Whisky

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua bella padroncina: si tratta del cane di Filippa Lagerback. Le curiosità su Whisky

Amati e coccolati gli amici a quattro zampe dei vip sono sempre di più e sempre più famosi. Tramite i social diventano delle vere star del web, alcuni con dei loro profili, altri tramite quello dei loro super seguiti padroni. Tra i tanti vip che hanno scelto di portare nella propria casa un cane anche Filippa Lagerback che insieme al suo Daniele Bossari ha scelto un cocker, il bellissimo Whisky Bossari.

Non ci vuole molto per capire quanto la bella presentatrice sia un’amante degli animali e in particolare quanto sia affezionata al suo amico a quattro zampe. Il nome Whisky Filippa e Daniele lo hanno scelto per via del colore del pelo del cucciolo, molto simile appunto al whisky.

È piaciuto a tutti e la famiglia ha subito accettato. Arricchisce la quotidianità della showgirl svedese ormai naturalizzata italiana Whisky che lo descrive come un cane allegro e affettuoso: “è il cane più buono del mondo” ha detto su di lui.

Cane Filippa Lagerback, le curiosità su Whisky

Whisky Bossari, il cane di Filippa Lagerback e Daniele Bossari è tra quei cani vip che ha un profilo Instagram tutto suo. Il cocker spaniel ha un seguito ma non eccessivo considerati i numeri alti di altri cani come quelli di Chiara Ferragni o Giulia de Lellis, ma guardare il suo profilo è uno spasso.

Tante le foto molto simpatiche che si possono ammirare: da quella con gli occhiali da sole o quella in cui è immerso nella neve. I due conduttori ne sono così affezionati che ovviamente lo hanno voluto presente anche al loro matrimonio, il giorno più importante della loro vita.

Un paggetto d’onore a tutti gli effetti è stato Whisky che per l’occasione ha indossato un papillon e un guinzaglio con le margherite. È stato lui ad aprire il corteo dei paggetti che hanno accompagnato Filippa Lagerback all’altare.

La presentatrice prima di Whisky aveva avuto anche un altro cane, un golden retriever chiamato Enzo.