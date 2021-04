Carlo Conti triste, il motivo sconvolgente: “Ecco cosa mi manca ora”

Questa sera torna in onda su Rai Uno Top dieci, programma condotto da Carlo Conti alla sua seconda edizione. Ecco le parole del conduttore.

A distanza di un anno torna su Rai Uno, Top dieci. Lo show del venerdì sera, condotto da Carlo Conti, è alla sua seconda edizione, lo scorso anno era stato simbolo di una ripartenza dopo l’ultimo lockdown e quest’anno cosa è cambiato?

In realtà non molto ma qualcosa sì: ci saranno ballerini in carne ed ossa, uno studio ad hoc (non sarà quindi utilizzato quello della Corrida) e 18 persone del pubblico che commenteranno le classifiche e aiuteranno le due squadre.

Le due squadre che si sfideranno sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra e gli ospiti attesi invece sono Rita Pavone e Giorgia.

“Ecco cosa mi manca”

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il conduttore fiorentino ammette che la televisione è cambiata e c’è qualcosa che gli manca particolarmente: “Era più curata, c’era più tempo e più soldi per preparare un programma e c’erano dei maestri che l’hanno inventata come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora. Oggi manca un po’ di libertà che c’è stata tolta dai social e dal politicamente corretto: stiamo perdendo, non solo in tv, la leggerezza e la possibilità di ironizzare su tante cose. Se guardiamo alcuni sketch comici di quel periodo rimaniamo allibiti, oggi tutti griderebbero allo scandalo“.

E a proposito di Sanremo ci tiene a fare i suoi complimenti ad Amadeus e Fiorello ed aggiunge: “Se farò il quarto Sanremo? Se capita ci penserò. Non l’ho rincorso prima, figuriamoci adesso dopo averne condotti tre”.