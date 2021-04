Caterina Balivo: sguardo sognante e look sbarazzino. Favolosa – FOTO

Caterina Balivo si è mostrata sui social in versione sportiva. Indosso jeans e sneakers, l’outfit sbarazzino conquista i fan.

Jeans, scarpe da ginnastica e volto sorridente. Caterina Balivo è apparsa radiosa nel suo ultimo post Instagram. Sguardo sognante, la conduttrice condivide un messaggio caloroso con il suo milione di follower.

“Buon weekend a tutti. Guardando alla settimana che verrà, con le nuove aperture”, le parole della Balivo. Subito è boom di like e commenti da parte dei fan che apprezzano il look sfoggiato nel post.

Nel carosello d’immagini pubblicate, Caterina si mostra in versione sportiva. Indosso sneakers e jeans, il look è sbarazzino e trendy. Intanto nelle storie condivide momenti di quotidianità mostrandosi intenta a leggere. In occasione della giornata mondiale del libro poi mostra la copia del suo volume “Gli uomini sono come le lavatrici”.

Caterina Balivo: consiglia una follower in difficoltà

Classe 1980, Caterina è nata a Napoli. Cresciuta ad Anversa entra nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Nel 1999 è tra i volti di Miss Italia, vincendo il terzo posto del concorso. A soli 19 anni firma il contratto con la Rai. Da lì gli innumerevoli programmi che ha condotto. Negli ultimi anni ha anche intrapreso la carriera online gestendo il blog di successo “Caterina’s secret” e affermandosi come influencer su Instagram.

Sul social posta ogni giorno scatti di vita personale e professionale. Sostenitrice del potere della condivisione, la Balivo si mette spesso a disposizione dei suoi follower rispondendo alla loro domande. Di recente un quesito l’ha toccata particolarmente. Una utente le ha chiesto supporto a seguito di un aborto spontaneo.

Situazione che ha toccato la conduttrice nel passato. Memore di quest’esperienza le ha suggerito: “Non fare come me, non nascondere il dolore, tiralo fuori, elaboralo.”