A un mese dalla nascita della piccola Vittoria, Chiara Ferragni ha voluto dedicarle un post per rivivere le sue prime settimane di vita

Lo scorso 23 marzo Chiara Ferragni e Fedez davano il loro benvenuto alla secondogenita Vittoria, generando l’entusiasmo di milioni di persone che attendevano la sua nascita con trepidazione. A distanza di un mese l’imprenditrice ha voluto dedicare alla bambina un post per celebrare le sue prime quattro settimane di vita. Lo ha fatto condividendo alcune foto che riassumono questo primo mese accompagnate da parole d’amore e di gratitudine.

La dedica di Chiara Ferragni alla piccola Vittoria

Chiara Ferragni ha fatto della condivisione della propria vita privata un aspetto fondamentale della sua persona e del suo lavoro. Una scelta criticata da una fetta di pubblico che tuttavia risulta essere una minoranza rispetto ai suoi quasi 23 milioni e mezzo di followers. Il loro desiderio è quello di essere costantemente aggiornati su quello che le accade e questo include anche i suoi figli. Dal primogenito Leone, diventato ormai una star del web, alla neonata Vittoria.

In questo suo primo mese di vita Chiara ha condiviso ogni dettaglio, compresi i numerosi momenti dedicati all’allattamento e i primi approcci con il fratello maggiore. Teneri scatti che ritraggono madre e figlia indossare “matching outfit” e altrettanti video che vedono protagonista anche il padre, Fedez.

La Ferragni è nota per festeggiare pubblicamente anniversari e ricordare date importanti della propria vita. Per questo motivo non stupisce la sua volontà di celebrare il primo mese di vita della nuova arrivata in famiglia. L’imprenditrice le ha voluto dedicare alcune parole accompagnandole ad alcune foto, inedite e non. “Un mese fa sei nata e noi ti amiamo ogni giorno di più, Vittoria“, recita la descrizione del post.

Immediatamente centinaia di persone sono accorse a lasciare un commento, riempiendo Vittoria di complimenti e facendo anche una volta gli auguri ai suoi genitori.