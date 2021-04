Rocio Muñoz Morales. L’attrice spagnola ha svelato sui social un importante traguardo raggiunto: l’uscita del suo primo romanzo. Le sue immagini su Instagram incantano il pubblico. Scopriamo di più

Il fascino senza tempo di Rocio Muñoz Morales trapela, scatto dopo scatto, anche attraverso i freddi schermi dei dispositivi digitali. Che sia bella, è evidente; l’artista spagnola, classe 1988, è dotata anche di grande talento che è emerso negli anni tramite i ruoli in film e serie prestigiose, in cui ha rivestito i panni di protagonista.

In Italia ha trovato la sua casa. Ha conosciuto sul set di Immaturi – Il viaggio l’attore e collega Raoul Bova. Legati dal 2011, sono genitori delle piccole Luna e Alma. Li rivedremo presto insieme nella serie Giustizia per tutti che andrà in onda su Canale 5. La Morales vestirà i panni di un avvocatessa intenta a difendere un uomo (Bova), accusato di aver ucciso la moglie. L’attrice si detreggia bene fra più generi; sarà impegnata anche nella commedia Troppa famiglia e nell’horror targato Amazon Prime Video dal titolo They Talk To Me.

Il talento di Rocio Muñoz Morales si è espresso e ha trovato sfogo anche attraverso la scrittura. E’ la stessa performer spagnola a informare il suo pubblico attraverso Instagram dell’uscita del suo primo romanzo dal titolo Un posto tutto mio. “Finalmente è anche vostro” – ha dichiarato – “Ed io non posso essere più grata e felice di tutto l’amore che mi state già restituendo”.

Grande soddisfazione per l’artista che, interrogata sul contenuto del libro, ha dichiarato che l’opera ha preso corpo durante la quarantena. Pur trattandosi di finzione, mescola all’interno fatti autobiografici poiché la protagonista è una donna spagnola che, come lei, ha trovato in Italia la sua dimensione.

Il pubblico non vede l’ora di leggerlo. Nei commenti i primi segnali di plauso: “Wow” – scrive qualcuno. E ancora: “Grande Rocio, complimenti”, “Congratulazioni”, “Intensa”, “Complimenti, meriti il mondo intero”.