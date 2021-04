Eleonora Boi, la scollatura è qualcosa di mai visto: devastante-FOTO

L’influencer Eleonora Boi appare magnifica in uno scatto su Instagram, il seno prorompente è in vista e lascia senza fiato

Eleonora Boi è magnifica su Instagram, ha condiviso una foto dove sorride e si pieghi in avanti mostrando il seno che spettacolo. Si trova ad Atlanta e scrive:”Bentornata”. Gli utenti scrivono molti commenti di gradimento alla belle Boi, “Titolo della foto: una primavera prosperosa”. “Che balconata”, “Sexy e affascinante serena giornata”. La bella Eleonora è seguita e amata da molti, su Instagram ha 765 mila followers.

Eleonora Boi, sportiva, conduttrice e influncer

La bella Eleonora Boi è una giornalista e conduttrice sportiva. Recentemente ha dato alla luce sua figlia Anastasia e ora è già in forma. Ama allenarsi e praticare diversi sport tra cui il tennis e il pilates. Il suo compagno è il cestista di Nba Danilo Gallinari. Lei conduce la trasmissione Occhi di Calcio, in onda sulla piattaforma Twitch. Per lei il calcio è una passione, ma nella sua vita ama praticare diverse attività sportive come il tennis, l’acquagym e il pilates. La giornalista vive tra Atlanta e Milano. Ad Atlanta, in America vive il suo compagno che lavora lì e spiega che però non c’è molto da fare in quella zona. Tutto il contrario per quanto riguarda invece Los Angeles ovviamente. La Boi è nata a Cagliari nella bellissima Sardegna, ha frequentato l’Università e si è laureata in Scienze Politiche. Ha anche partecipato a Miss Italia.

Ha lavorato presso un emittente radiofonica a Cagliari come primo lavoro, si occupava della rubrica “vivo low cost”. Successivamente è diventata giornalista pubblicista e ha fatto uno stage nell’ufficio stampa del Comune di Cagliari, dove si è occupata principalmente di sport e lì ha scoperto la su passione. Si è quindi trasferita a Milano per seguire il suo sogno ed è stata assunta da Sportitalia. Nel 2014 dopo due anni di gavetta è finalmente entrata nella redazione di Premium sport. La sua esperienza su Premium sport è stata sia come inviata che conduttrice dei notiziari sportiva. Ad oggi invece è alla guida del programma You Premium in onda su Premium calcio tutte le domenica.

La Boi però ha confessato recentemente che il suo sogno sarebbe quello di condurre il noto programma Le Iene. Dovrà mettersi in fila perché sono tante le donne dello spettacolo che desiderano condurre questo programma, un’altra in coda è la cantante Anna Tatangelo. Ma le auguriamo di realizzare il suo sogno.