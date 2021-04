Eleonora Pedron magnifica con un completo blu a fiori, che incanto-FOTO

La Pedron appare stupenda con indosso un completo elegante blu con i fiori, condivide la foto su Instagram ed è un successo

Eleonora Pedron è stupenda su instagram con indosso un completo blu a fiori. In molti commentano e si complimentano per la sua bellezza:”Quanto sei bella”, “Bellissima”, “Eh niente vinci sempre Ele”, “Indossi un completo meraviglioso, tu amplifichi la sua bellezza, siete un connubio perfetto”. Riesce sempre a conquistare i suoi followers la Pedron, con la sua bellezza e genuinità. Il suo compagno Fabio Troiano commenta sempre le sue foto con tanti cuori da innamorato quale è.

Eleonora Pedron condivide il ricordo di Miss Italia

Nelle stories Instagram la Pedron ha condiviso il ricordo di quando ha vinto Miss Italia, era splendida. Poi mostra che sta scattando uno shooting. E proprio da Miss Italia è iniziata la sua carriera, nel 20021. Viene infatti successivamente scelta come prima meteorina del Meteo 4 del Tg4 di Emilio Fede. Diventa poi inviata con Gloria Belicchi per la trasmissione di cucina su Rete 4, Fornelli in crociera. Conduce poi il Sipario del Tg4 nel 2005. Affianca poi il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo. Interpreta un ruolo centrale nel film Vita Smeralda di Jerry Calà. Partecipa poi a Notti sul ghiaccio 2 condotto da Milly Carlucci e arriva in finale.

Entra a far parte poi della sit-com Medici miei con Enzo Iacchetti. Partecipa anche al film Il seme della discordia che finisce in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Viene scelta da Umberto Tozzi per il suo videoclip della canzone Se tu non fossi qui. Continua il suo percorso con varie conduzioni di programmi sportivi tra moto e calcio. Nella sua vita privata è stata 8 anni con il campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli. Ha avuto poi una storia con il dj Tommy Vee, e oggi invece è felicemente fidanzata con l’attore

I due parlano di matrimonio e allargare la famiglia. Lei sogna il matrimonio che non ha mai avuto con Biaggi. I due vivono tra Roma e Monte Carlo dove lei ha una casa perché dopo la separazione da Biaggi non ha voluto allontanare i figli dal padre.