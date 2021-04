Elettra Lamborghini, i due lati: uno è una curva perfetta sbalorditiva. FOTO

Elettra Lamborghini ci mostra il suo davanti e il suo di dietro. Gli utenti sono indecisi su quale scegliere: entrambi da numeri uno

Elettra Lamborghini ieri sera è tornata di nuovo sul piccolo schermo. L’ereditiera come sappiamo è tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 tornato dopo lo stop dello scorso anno per via della pandemia. Il programma ha segnato anche il ritorno in tv di Ilary Blasi che lo conduce affiancata dagli opinionisti, oltre alla Twerking Queen, anche Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip ed Iva Zanicchi. Un trio ben affiatato che piace molto al pubblico.

Elettra ha dovuto saltare le prime puntate dell’Isola per via del Covid ma appena guarita è arrivata più esuberante che mai su Canale 5. Come sappiamo lei ha un altissimo seguito Instagram. Qui la seguono 6,6 milioni di follower con i quale lei condivide alcuni momenti della sua giornata.

Solare, genuina, sincera e super simpatica, Elettra non ha bisogno né dell’uso dei filtri e né di altro. Piace così com’è, con le sue forme bombastiche, il suo fondoschiena maculato e le sue abbondanze. E ieri sera nel mentre si preparava per la diretta del programma di Canale 5 ce le ha messe in mostra tutte, sia davanti che di dietro.

Elettra Lamborghini, lato A e B sensazionali: quale preferite?

Irresistibile Elettra Lamborghini nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi. Ieri ha ripreso passo per passo quasi tutto della sua preparazione per la puntata. Prima un po’ con i suoi amati cavalli, li ha spazzolati e coccolati e poi via verso gli studi. Make-up e capelli, si parte da qui. Il cambio abito alla fine.

Nel mentre Elettra resta in leggings bianchi e ripresa da dietro mentre cammina nel corridoio è uno spettacolo sbalorditivo. Conosciamo tutti le sue curve giunoniche, non è una novità, ma “racchiuse” in un pantalone così attillato e di colore bianco, il lato B è qualcosa di irresistibile. Cammina e balla a tempo di misura e le palpitazioni degli utenti accelerano sempre di più.

In un secondo momento ci mostra anche il lato davanti. Abito bianco a righe corto e decolleté beige. Anche qui il lato A è in netta evidenza. Risultato che piace ugualmente. Due lati uno meglio dell’altro, e voi quale preferite?