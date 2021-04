Emma Marrone in modalità “strike a pose”: la cantante è sensualissima e convince tutti – FOTO

Emma Marrone in modalità “strike a pose”: due scatti che mettono in luce la bellezza sconvolgente della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Qualche settimana fa, Emma Marrone ha celebrato il traguardo degli undici anni di carriera. La cantante pugliese, classe 1984, conquistò il pubblico durante l’edizione 2009-2010 di Amici: con il proprio talento ed una personalità che la distingueva da tutti gli altri, la cantante si aggiudicò il primo posto. A partire dalla vittoria del noto talent show, il percorso lavorativo della Marrone è stato un susseguirsi di successi.

Emma, nel corso degli anni, si è fatta conoscere non solo per il suo timbro inconfondibile, ma anche per la schiettezza e la sincerità che l’hanno sempre contraddistinta. I followers di Instagram, che seguono con costanza le vicissitudini della leccese, l’hanno potuta ammirare attraverso gli ultimi due scatti postati sulla piattaforma: in modalità “strike a pose”, la cantante è davvero bellissima.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone, la FOTO appena sveglia è da infarto, i fan impazziscono

Emma Marrone, sensualissima in modalità “strike a pose” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, clamoroso: Ida Platano esce di nuovo con una vecchia fiamma

Gli utenti di Instagram non hanno ormai più alcun dubbio in merito alla sensualità di Emma Marrone. L’ex vincitrice di Amici, che fra un mese festeggerà i propri 37 anni, ha conquistato tutti con il suo stile da vera rocker. Negli ultimi scatti postati tramite il social network, l’artista ha immortalato due fantastiche pose, interamente volte a stuzzicare la fantasia dei fan.

La cantante, che esibisce un trucco marcato agli occhi ed una tinta labbra color rosso opaco, è splendida nella sua semplicità. La giacca celeste contribuisce a risaltare la chioma bionda e la pelle candida. Nel primo scatto, la Marrone lascia addirittura intravedere un sorriso: i complimenti dei fan sono assicurati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Lo scatto, allo stato attuale, ha raggiunto quota 45mila likes. “Sento odore di nuovo singolo” – azzarda qualcuno, mentre qualcun altro si spinge oltre – “Ma quanto sei bella, ti aspettiamo“.