Fabrizio Corona, gli aggiornamenti dell’avvocato Chiesa: “Vi dico come sta”

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha fornito degli aggiornamenti in merito allo stato di salute di Fabrizio Corona: parla il legale Ivano Chiesa

Qualche settimana fa, il tribunale di Sorveglianza di Milano revocava la sentenza emessa su Fabrizio Corona, sospendendo il provvedimento che aveva stabilito il suo ritorno in carcere. Dopo che l’ex paparazzo ha scontato quasi un mese all’interno della struttura detentiva di Monza, fra proteste e scioperi della fame, il giudice ha accolto la richiesta del suo difensore Ivano Chiesa, il quale aveva posto l’accento sulle fragili condizioni psicologiche del suo assistito.

Nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha fornito degli aggiornamenti in merito alle condizioni di salute dell’uomo. La conduttrice, che si è collegata con il suo legale, ha ascoltato le sue parole con estrema apprensione: “Vi spiego come sta Fabrizio“.

Fabrizio Corona, gli aggiornamenti del legale Ivano Chiesa: “Vi spiego come sta”

Dal giorno in cui il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la sentenza a carico di Fabrizio Corona, le sue condizioni di salute sarebbero notevolmente migliorate. L’ex paparazzo, che per alcuni giorni era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda, ora è agli arresti domiciliari. L’avvocato Ivano Chiesa, collegatosi con Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio Cinque, ha confermato la ripresa del suo assistito.

“Sta decisamente meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico è in ripresa. Chiaramente è ancora arrabbiato, si è fatto 30 giorni di carcere senza alcun motivo“, ha spiegato il legale, che è parso ancora adirato per via della vicenda che ha coinvolto l’ex re dei paparazzi. Interrogato da Barbara D’Urso, Chiesa ha fornito ulteriori delucidazioni: “Lui dovrà restare in carcere fino al 2024. Onore al tribunale che ha ammesso di aver sbagliato la pena“. La D’Urso, che segue la vicenda fin dagli inizi, ha augurato a Corona il meglio: “Ora è giusto che lui si rimetta in forze“.

Di fronte alle parole della conduttrice, il legale ha confermato la netta ripresa dell’ex re dei paparazzi, che attualmente si trova agli arresti domiciliari. “Fabrizio è un uomo nuovo“, ha concluso Chiesa, prima che il collegamento venisse interrotto.