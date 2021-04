Melissa Satta fa tremare il web ed i social con il suo ultimo scatto. Un condensato di bellezza e sensualità che non ha precedenti

Melissa Satta continua la sua vita da single, sempre più bella e sensuale. L’ex velina da quando si è lasciata con suo marito, Kevin Prince Boateng, pare essere rinata. Tra quotidianità e lavoro incassa un successo dopo l’altro.

Qualche giorno fa però si è riunita con il padre di suo figlio proprio per festeggiare il piccolo Maddox che ha compiuto sette anni. Ognuno di loro due ha fatto la foto di rito davanti alla torta ma per loro nessuno scatto di famiglia. I due non hanno posato insieme anche se per la gioia del piccolo di casa hanno festeggiato insieme.

Insomma Melissa Satta e Boateng hanno saputo rendere felice il piccolo Maddox anche se di certo non sarà stato facile affrontare la cosa. I due si sono lasciati non da tantissimo e di certo la ferita è ancora aperta.

Il calciatore che ora gioca nel Monza è riuscito ad arrivare a Milano per festeggiare con il suo bambino. Dal canto suo, Melissa, invece, si butta a capofitto nel lavoro e non mancano di certo gli scatti da capogiro. L’ultima fa tremare i social.

Melissa Satta, un condensato di sensualità senza precedenti

Melissa Satta fa letteralmente impazzire i social e tutti i suoi fan con l’ultima foto pubblicata su Instagram. Uno scatto cliccatissimo che in poche ore ha totalizzato oltre 40 mila like e diversi commenti. Uno su tutti rispecchia il sentimento di euforia che ha pervaso l’intero social dell’immagine. “Melissa però così mi fai impazzire😍” la reazione di un utente che non riesce a contenere davanti a cotanta bellezza e sensualità.

Melissa Satta è in spiaggia e addosso non ha davvero nulla. Senza veli l’ex velina si copre solo con un grande cappello di quelli in paglia. Lo tiene attaccato a sé con la mano, butta la testa indietro, chiude gli occhi e si lascia accarezzare dai tiepidi raggi del sole.

Un abbaglio così forte al quale non si può resistere. Un condensato di sensualità che scatena i pensieri erotici di tutti. Nulla di eccessivo o trasgressivo ma uno scatto ad hoc che conquista.