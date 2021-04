“Che schianto” Federica Pacela al mare li stende tutti. Che spettacolo – FOTO

Federica Pacela lascia tutti a bocca aperta con una foto in cui la sua bellezza si sovrappone a quella della natura che la circonda

Ad alcuni personaggi basta davvero poco per infiammare il web. Si tratta di persone che hanno avuto in dono una bellezza e un fascino che gli permette di conquistare milioni di cuori con il minimo sforzo. È questo di sicuro il caso di Federica Pacela che con una semplice foto pubblicata sul suo profilo Instagram è riuscita a far girare la testa a tanti. La sexy influencer è riuscita a fare il pieno di cuoricini e commenti estasiati con uno scatto in cui si è lasciata ritrarre sugli scogli vicinissima al mare.

Nonostante il sole l’abbracci le temperature non permettono ancora evidentemente di sfoggiare un bikini e quindi Federica indossa un leggings aderente nero abbinato ad un top e un graziosissimo giacchino. Quest’ultimo però deve arrendersi alle curve prosperose del décolleté che fanno capolino dalla scollatura attirando gli sguardi di quasi un milione di follower.

Alcune curiosità su Federica Pacela

Federica Pacela è ormai entrata di diritto nell’elenco delle influencer più amate e ricercate dei social. Alla sua bellezza infatti sempre più marchi di moda e non solo, affidano le proprie campagne pubblicitaria certi del grande impatto sul pubblico. Non tutti sanno però che inizialmente la sua attività lavorativa era tutt’altra, anche se sempre vicina al mondo della bellezza.

Federica infatti ha iniziato la sua carriera come hair stylist ricevendo un notevole successo soprattutto grazie alla sua abilità nel fare le tinte. Appassionata di fotografia e di tecnologia ha pensato bene di unire questi due amori e usarli nella sua nuova carriera da influencer. Grandissima tifosa della Juventus ama lo sport in generale e le piace dedicarsi al ping pong.

La bella Federica è uno dei pochi personaggi noti ad aver ammesso candidamente di essere ricorda alla chirurgia estetica per rifarsi il seno. A chi le ha chiesto il motivo di questa scelta ha semplicemente risposto: “Perché non ce l’avevo. È stato per molto tempo un vero complesso per me e mi creava un grandissimo disagio“.