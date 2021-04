Imitatrice e conduttrice, Francesca Manzini è un concentrato di allegria e talento. L’ultima foto è bellissima, uno splendore

Ha da poco terminato il suo lavoro a Striscia la notizia ed ora si prepara per nuove avventure. Il suo obiettivo? Far ridere e divertire il mondo e con la sua bravura e talento ci sta riuscendo benissimo. Stiamo parlando di Francesca Manzini, una ragazza acqua e sapone che si è fatta strada in televisione con la sua capacità di imitare e quella di Mara Venier è veramente unica.

Francesca Manzini: il suo messaggio ai fan – FOTO

Seguita da quasi duecento mila follower, Francesca Manzini è un vulcano in eruzione. Pubblica foto e video di tutti i tipi: dai più divertenti ai più sensuali. La ragazza è di una semplicità unica e il web impazzisce per la sua spontaneità e naturalezza. E’ cambiata molto dal suo esordio, all’inizio era più impacciata e timida. Si lasciava andare solo attraverso le sue imitazioni, oggi invece è un’altra persona, il suo carattere, la determinazione e la grinta stanno pian piano uscendo allo scoperto. Difficile resistere al suo sorriso stravolgente e inimitabile, lo mostra in ogni occasione perché è il suo punto di forza. E’ molto legata ai fan che la supportano ed oggi ha voluto inviare loro un messaggio profondo: “Sorriderò sempre a te mio amico tempo e ti abbraccerò quando mi sarai nemico”, una riflessione la sua che ha fatto pensare i follower.

Così Manzini si mostra in bianco e in nero alla sua comunità e non vede l’ora di rivelare i prossimi progetti. Rimanete sincronizzati!