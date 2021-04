Grande attesa per la seconda puntata di ‘Felicissima Sera’: tra i tantissimi ospiti questa sera ci sarà anche Francesco Pannofino. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Questa sera, a Canale 5, torna lo show di Pio e Amedeo ‘Felicissima Sera’. La prima puntata è stata un successo, facendo segnare oltre il 20% di share e 4 milioni di spettatori medi (con picchi di 5 milioni e mezzo). Il duo pugliese ha conquistato anche i social: sui vari network sono state tantissime le interazioni e i post dedicati alla nuova trasmissione.

Questa sera, tra gli attesissimi ospiti, ci sarà anche Francesco Pannofino. Il 62enne, tra i tantissimi lavori svolti, ha lavorato anche per ‘Emigratis’: il nativo di Pieve di Teco era la voce narrante del programma. Il classe 1958 raccontava con enfasi le ‘gesta’ e gli sketch comici di Pio e Amedeo. D’Antini e Grieco viaggiavano per il mondo e scroccavano soldi e alloggi da calciatori, allenatori, sportivi e vip in generale.

Francesco Pannofino chi è? Biografia, carriera e vita privata del doppiatore

Francesco Pannofino è un doppiatore e attore di successo ed è anche il direttore del doppiaggio italiano. Nella sua splendida carriera è stato il doppiatore di attori amatissimi dal pubblico come George Clooney, Danzel Washington, Kurt Russell e Antonio Banderas. Anche i fans di Harry Potter lo amano alla follia: Pannofino ha “prestato” la voce al guardacaccia di Hogwarts Rebeus Hagris. Come se non bastasse, il talentuoso ligure ha anche narrato le versioni italiane dei libri dell’universo del maghetto nato dalla grande mente di J.K. Rowling.

Il classe 1958 ha ottenuto anche diversi riconoscimenti: nel 2004 ha ad esempio vinto il premio ‘Leggio d’oro’ per la migliore interpretazione maschile dell’anno. Francesco è anche un attore di livello e ha preso parte a film come ‘Croce e delizia’, ‘Così è la vita’, ‘Pompei’, e soprattutto ha interpretato un ruolo di rilievo nella serie ‘Boris’ e nel film ‘Boris – Il film’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Pannofino (@fpannofino)

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pannofino è sposato con la collega Emanuela Rossi. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, e si è separata nel 2006. I due si sono ricongiunti e risposati nel 2011 e hanno scelto di tornate alla convivenza.