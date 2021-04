Una poliziotta di 49 anni è stata uccisa a coltellate nell’atrio di un commissariato di polizia da un uomo di nazionalità tunisina, ferito a morte dai colleghi della vittima.

Momenti di terrore a Rambouillet, in Francia, dove questa mattina una poliziotta è stata uccisa a coltellate. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata assalita da un uomo di nazionalità tunisina in un commissariato di polizia. L’aggressore è stato ferito a sua volta dai colleghi della funzionaria di polizia ed è morto poco dopo. Sul caso è stata aperta un’indagine e sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica della vicenda, di cui si sta occupando la sezione antiterrorismo.

Una funzionaria di polizia di 49 anni è stata assassinata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 aprile, a Rambouillet, comune a circa 50 chilometri da Parigi, in Francia. Secondo quanto riporta la redazione d’oltralpe de Le Figaro, la vittima stava rientrando dalla sua pausa pranzo in commissariato quando un uomo di nazionalità tunisina l’ha raggiunta nell’atrio e l’ha colpita con alcune coltellate alla gola. Accortosi dell’accaduto un collega della poliziotta ha sparato all’uomo che è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo.

Sul posto sono arrivati i medici e le squadre d’emergenza per le operazioni di soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione sia per la donna che per l’aggressore.

In corso adesso le indagini per chiarire i contorni della vicenda, di cui si sta occupando anche la Sdat (Sous-direction antiterroriste), la sezione antiterrorismo. Al momento non si conoscono l’identità della vittima e del killer. Stando a quanto riporta Le Figaro, pare che l’uomo sia arrivato in Francia nel 2009 e non risulta essere schedato nella sezione terrorismo.

Les mêmes horreurs se succèdent, la même infinie tristesse en pensant aux proches et aux collègues de cette policière assassinée, les mêmes profils coupables de cette barbarie, les mêmes motifs islamistes… On n’en peut plus. MLP #Rambouillet — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 23, 2021

Quanto accaduto ha scosso la comunità di Rambouillet e dell’intera Francia. La leader del partito Rassemblement National Marine Le Pen sul proprio profilo Twitter ha commentato: “Gli stessi orrori si susseguono, la stessa infinita tristezza quando si pensa ai parenti e ai colleghi di questa poliziotta assassinata, gli stessi colpevoli di questa barbarie, gli stessi motivi islamisti … Non ce la facciamo più“