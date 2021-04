Gianni Morandi rivela un simpatico dettaglio sulla figlia Marianna – FOTO

Gianni Morandi torna protagonista dei social dopo la brutta ustione. Su Instagram svela un simpatico segreto che riguarda la figlia Marianna. Di che si tratta?

Oggi Gianni Morandi è finalmente a casa insieme alla sua famiglia. Ma le ultime settimane sono state difficilissime. Infatti il celebre cantante è da poco uscito è uscito dall’Ospedale di Cesena, dove è stato ricoverato per diverso tempo nel Centro Grandi Ustionati. Il motivo è un bruttissimo incidente domestico mentre faceva giardinaggio, che gli ha causato bruciature profonde sul 15% del corpo, soprattutto sulle mani.

Adesso che è in convalescenza ed è in netta ripresa, il cantante torna protagonista sui social, dove è seguito da milioni di follower. E su Instagram condivide un nuovo spassoso post, in cui rivela un divertente segreto che riguarda la figlia Marianna.

Gianni Morandi rivela un dettaglio sulla figlia Marianna

Nell’ultima foto condivisa coi suoi fan, Gianni si fa ritrarre nella sua casa, attorno alla tavola imbandita per il pranzo. Il menù prevede tortellini e vino rosso, come da tradizione emiliana. Insieme a lui c’è la figlia Marianna, sul suo volto una risata irresistibile, che contagia anche il papà.

Con la consueta ironia e simpatia, Gianni commenta lo scatto e rivela un segreto divertente nella didascalia: “Secondo me Marianna non regge il vino”. Fioccano i messaggi degli utenti: “È solo molto felice di essere con il suo papà“, oppure “Che meraviglia Gianni vederti ridere di nuovo con Marianna“.

Sembra che ormai il cantante si stia pian piano lasciando alle spalle questo periodo di preoccupazioni. Anche se a ricordare quanto accaduto restano le fasciature sulle mani, che mostrano i segni visibili delle ustioni. Ma come si evince, ancora una volta per Gianni Morandi la medicina migliore è l’amore della sua famiglia e dell’amata moglie Anna.