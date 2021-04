Giulia De Lellis, i motivi dello scontro con Belen Rodriguez

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez avrebbero avuto delle discussioni social che a distanza di anni non si sarebbero assopiti.

Belen Rodriguez, showgirl e modella da una parte e Giulia De Lellis, influencer, dall’altra: le due bellissime donne – entrambe super seguite sui social – sarebbero state protagoniste di uno scontro social. Un botta e risposta che non è passato di certo inosservato. Il fatto si è verificato nel 2019 ma ad oggi ci sarebbero ulteriori aggiornamenti sul punto.

Tutto parte da un video che posta Belen il quale ride circa i filtri che vengono impiegati da alcune “colleghe”. La De Lellis, non rimane silente e rincara la dose accusando di essere copiata “pure in maniera imbarazzante” dice testualmente nel suo video di risposta e avverte: “meglio che sto zitta prima che rovino famiglie”.

A cosa si riferiva? Insomma, l’evento non è passato di certo inosservato tanto che ad oggi vi sarebbero diverse ipotesi, scopriamole insieme.

De Lellis VS Rodriguez: i motivi dello scontro

A distanza di anni qualcuno ha dichiarato che il motivo dello scontro potrebbe essere di natura professionale: la De Lellis infatti non avrebbe gradito l’iniziativa di Belen nell’espandersi sui social proponendo tutorial di make- up (il che potrebbe far pensare pertanto le dichiarazioni della De Lellis circa l’essere copiata).

Qualcuno a proposito avrebbe ammesso che questo nuovo progetto della showgirl argentina le avrebbe fatto perdere un contratto importante; il brand avrebbe optato per Belen in quanto più seguita (ad oggi la Rodriguez vanta quasi 10 milioni di followers contro i 5 della De Lellis).

C’è chi invece ritiene che i motivi siano sentimentali: Andrea Iannone, dopo Belen infatti avrebbe avuto una relazione con l’influencer.

Le due hanno comunque smentito ogni ipotesi ammettendo di non conoscersi personalmente.