Grande Fratello Vip: arriva il nome bomba. C’è chi si oppone decisamente

Grande Fratello Vip. Un volto incredibile potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del reality. Scopriamo di chi si tratta e soprattutto chi si opporrebbe con decisione a questo ingresso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da grande fratello vip 2021 (@grandefratellovip90)

Si è conclusa da poco meno di due mesi la seconda edizione del Grande Fratello Vip; un’avventura lunghissima, estenuante per i concorrenti celebri rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Com’è noto, il trionfatore è stato Tommaso Zorzi che adesso si gode i successi di una popolarità rinvigorita. E’ diventato opinionista de L’Isola dei famosi e conduttore del programma Il Punto Z.

Nel frattempo, sono già avviati i motori della messa in cantiere della nuova stagione del padre di tutti i reality in versione vip. Sono emerse alcune indiscrezioni. Sappiamo con certezza che in studio non ci saranno più Antonella Elia e Pupo. Si sono proposte come spalla di Alfonso Signorini due ex concorrenti: Giulia Salemi e Dayane Mello.

Per quanto riguarda i concorrenti, sono trapelati alcuni probabili come Andrea Iannone, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. E’ venuto fuori un nome bomba. Scopriamo di chi si tratta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Grande Fratello Vip. Il super personaggio che potrebbe entrare nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

LEGGI ANCHE –> Isola, abbandono clamoroso: “Il responso del medico è negativo”

Loredana Lecciso potrebbe essere la super vip a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini non ha mai nascosto che per lui sarebbe un colpaccio e il giornalista Alberto Dandolo ha svelato che, anno dopo anno, sarebbe super corteggiata da Mediaset per convincerla a capitolare. Sarà la volta buona?

Nei primi anni duemila, in concomitanza con l’inizio della sua relazione con il cantante Al Bano, la Lecciso era una presenza quasi perenne in televisione. Spesso in compagnia della sorella gemella Raffaella, venne tacciata di essere emblema di spettacoli trash e poco edificanti. Ha già un precedente con un famoso reality; nel 2010 partecipò a L’Isola dei famosi su Rai 2, condotto all’epoca da Simona Ventura, ma venne eliminata nel corso della gara.

Loredana Lecciso ha diradato sempre di più le sue apparizioni televisive, tuttavia è molto attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram, dove sfiora i 200mila follower e pubblica con regolarità immagini della sua vita familiare a Cellino San Marco, insieme ad Al Bano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Proprio il famoso cantate pugliese potrebbe essere lo scoglio più grande da arginare. Non ha mai gradito che i suoi affari di famiglia venissero messi in piazza, cosa che accadrebbe inevitabilmente durante un’ipotetica partecipazione della compagna al Grande Fratello Vip. Inoltre, sembrerebbe che la stessa Loredana non sia del tutto convinta di voler lasciare il proprio nido. L’unica della famiglia Carrisi ad aspirare a una visibilità più ampia è la figlia della coppia, Jasmine. E se fosse proprio lei una new entry?