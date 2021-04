Ilary Blasi è riuscita a portare risultati a Mediaset a livello di ascolti? Ecco quali sono i dati di audience del 22 aprile, i dettagli

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi e come sempre Ilary Blasi sia con la sua bellezza che con la sua simpatia ha cercato di stupire il pubblico a casa. Non sono mancate sorprese e effetti speciali, l’arrivo dei nuovi naufraghi ha messo in subbuglio gli altri concorrenti. Ma tutto questo ha fatto sì che Mediaset abbia avuto più ascolti della Rai? Sul primo canale è stata trasmesso Un passo dal cielo 6, mentre su Rai3 Veronica Pivetti è tornata con il suo programma Amore Criminale.

Ascolti tv: Ilary Blasi batte la Pivetti?

Ancora una volta la Rai batte Mediaset e Ilary Blasi perde ascolti con il suo reality. Le novità non bastano più e neanche le gaffe che le appartengono. C’è bisogno di altro ma di cosa? I dati auditel parlano chiaro: al primo posto Un passo dal cielo 6 conquista su Rai 1 4.952.000 spettatori pari al 21.6% di share; la conduttrice romana con l’Isola dei famosi su canale 5 quindi si aggiudica il secondo posto con 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. In ogni caso è un traguardo visto che Mediaset ha superato il programma Amore criminale in onda su Rai3 con Veronica Pivetti che invece va a conquistare il quinto posto con 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Tra i due fuochi si aggiudica la seconda posizione Rai 2 con Anni 20 intrattenendo 435.000 spettatori pari all’1.7% di share e Italia 1 con Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori, 5.6% di share conquistando quindi la quarta posizione.

Questa sera la Rai stupirà i telespettatori con la seconda puntata di Topdieci, programma condotto da Carlo Conti e su Mediaset andrà in onda il secondo episodio di Felicissima sera con il duo Pio e Amedeo. E voi avete già deciso cosa guardare?