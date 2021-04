Ilary Blasi sembra il Ken umano: la reazione di Totti è spiazzante

Ospite a Felicissima Sera, l’ex capitano della Roma si trova in imbarazzo. Cala il gelo ma non si trattiene e risponde a Pio e Amedeo. Ecco come!

Francesco Totti questa sera è stato ospite a Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5.

L’ex capitano giallorosso non può scampare alle domande del duo comico che lo fanno accomodare sul divano dove la settimana scorsa si era seduta Maria De Filippi per rispondere alle domande pungenti dei due foggiani.

Ma l’imbarazzo arriva già alla prima domanda quando Pio mostra a Totti una foto preannunciando: “E’ la donna alla quale sei accanto da quasi 20 anni…“, ma non è Ilary.

La reazione di Totti

La foto mostrata a Totti infatti è quella di Rodrigo Alves ossia il cosiddetto Ken Umano. Inizialmente è calato il gelo, Amedeo rincara la dose “Ci assomiglia, Antonini si è sbagliato…”, riferendosi alla regia e il marito della bella conduttrice risponde solamente “Antonini svegliati!”.

Dopo però che l’intervista è proseguita, all’ex fuoriclasse giallorosso sono state mostrate delle foto alle quali è molto legato come quelle di sua moglie, dei suoi figli, del suo addio alla Roma e del campionato del mondo vinto nel 2006 con l’Italia rompe il ghiaccio e si scioglie un po’ di più.

Così quando si torna a parlare del Ken Umano stavolta risponde “Dai un po’ ci assomiglia da lontano, quasi quasi faccio cambio, il problema è che di notte lo vedo da vicino!”, scatenando l’ilarità di Pio e Amedeo e di tutti gli spettatori!