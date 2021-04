Un turista è stato trovato morto nella piscina della villa che aveva preso in affitto: la polizia sta indagando sul decesso ed è stata disposta l’autopsia.

La polizia sta indagando sulla morte di un turista britannico di 43 anni ritrovato senza vita a Bali, in Indonesia. Secondo quanto emerso, il 43enne è stato ritrovato morto nella piscina sul retro della sua abitazione in affitto. A ritrovarlo un corriere che, notando il corpo sott’acqua, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia. Le autorità stanno ora indagando per capire cosa possa essere accaduto al turista. In tal senso è stata disposta l’autopsia sulla salma.

Leggi anche —> Orrore in un commissariato: poliziotta uccisa a coltellate

Indonesia, giallo sulla morte di un turista britannico: disposta l’autopsia

Leggi anche —-> Prende in braccio la figlia e si lancia nel vuoto: il dramma sotto gli occhi dei passanti

È giallo sulla morte di un turista britannico di 43 anni che soggiornava a Denpasar City, sull’isola di Bali, in Indonesia. L’uomo, Gavin Andrew, come riporta la redazione del Mirror è stato trovato senza vita martedì nella piscina, ubicata sul retro della sua abitazione che aveva preso in affitto lo scorso 18 marzo. A lanciare l’allarme è stato un corriere che, recandosi presso la casa per consegnare un pacco, ha notato il corpo del 43enne sott’acqua. L’operaio ha chiesto aiuto ad un lavoratore della villa e successivamente i due hanno chiamato i soccorsi.

Presso la villa sono arrivati anche gli agenti della polizia di South Denpasar che hanno avviato le indagini sul caso. Gli agenti hanno sentito sia il corriere che il lavoratore della villa. Quest’ultimo, scrive The Mirror, avrebbe dichiarato di aver visto alcuni minuti prima dell’arrivo del corriere, il corpo di Andrew sott’acqua, ma credeva che il turista stesse facendo delle immersioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La polizia, all’interno dell’abitazione ha rinvenuto diversi tipi di medicinali, tra cui degli antidolorifici. In merito si sta cercando di capire se il turista soffrisse di qualche patologia. Lo scorso 17 aprile, scrive il Mirror, l’uomo si era ferito mentre faceva surf, circostanza che non è chiaro se possa essere collegata alla morte o all’uso di farmaci. A chiarirlo potrebbe essere l’autopsia disposta dalle autorità.