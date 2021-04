Isola, il segnale nascosto durante le nomination: non tutti lo avevano notato. Sui social è esploso “l’auricolare gate”, dopo quello che è successo ieri sera

L’Isola dei Famosi è oramai entrato nel vivo del gioco e i ragazzi stanno facendo fatica a continuare e a reggere le pressioni e la fame terribile. Ieri, infatti, abbiamo assistito ad un blocco dedicato interamente a questo: i ragazzi non ce la fanno più e stanno soffrendo tantissimo, motivo per cui gli autori hanno voluto aiutarli dando loro la possibilità di vincere un bottino di vino, cipolla, olio e tanti altri prodotti che potrebbero utilizzare per cucinare qualcosa ovviamente dopo essere riusciti ad accendere il fuoco. La fame è il loro nemico più grande, ma non solo.

Isola dei Famosi, sui social notano un dettaglio durante le nomination dei naufraghi

Fariba è sicuramente uno dei concorrenti che più è stato preso di mira dal gruppo e, dato che il programma non è in diretta 24 ore al giorno, non è comprensibile il motivo per cui tutti non sopportino più la sua presenza sull’isola. Pare che, proprio per questo, i ragazzi si siano accordati con un segnale durante le nomination: dopo aver fatto il nome, ognuno di loro lascia l’auricolare sulla foto di Fariba. Ad accorgersene sono stati alcuni utenti sui social, che hanno pubblicato i video per far vedere questa strana coincidenza che più che una coincidenza sembra un vero e proprio segnale tra di loro.

I video, effettivamente, parlano chiaro e questa potrebbe essere una dinamica interessante da affrontare nella prossima puntata: Ilary ne parlerà con loro o lasceranno correre? Tra l’altro, Fariba, è anche al televoto contro Vera Gemma e potrebbe uscire per sempre.