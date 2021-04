Jasmine Carrisi ha bloccato Instagram condividendo una fotografia fenomenale: la figlia di Al Bano è sempre più sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi più bella e sensuale che mai: la ragazza sta condividendo via via scatti sempre più bollenti e piccanti. La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso sta catturando l’interesse dei followers pubblicando contenuti in cui mette in risalto la sua bellezza stordente e il suo fisico favoloso.

Le sue foto non piacciono a tutti: da qualche giorno una folta schiera di haters sta commentando duramente e rilasciando parole anche molto pesanti. La madre della ventenne, non a caso, ha deciso di intervenire rispondendo ad alcuni commenti offensivi. Jasmine, in ogni modo, non intende mollare: la classe 2001 anche oggi ha fatto rabbrividire tutti con uno scatto mostruoso.

Jasmine Carrisi da urlo: sempre più sensuale su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi questa volta ha davvero esagerato. La ragazza, che a fine 2020 ha ben figurato al fianco del padre nei panni di giudice a ‘The Voice Senior’, continua a condividere fotografie spettacolari e piccanti. La 20enne quest’oggi ha fatto salire la temperatura sui social network con la sua avvenenza.

La classe 2001 indossa infatti uno giacchettino completamente slacciato e scopre il reggiseno. I pantaloncini sono cortissimi e si intravede il suo stacco di coscia. Gli occhi sono chiusi in maniera delicata mentre i suoi lineamenti sono davvero deliziosi. Le labbra della ragazza sono irresistibili. La fotografia è stata resa ancora più bella grazie all’utilizzo di alcuni effetti particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine, già tre giorni fa, aveva sorpreso tutti con uno scatto in cui indossava jeans aderenti e cortissimi con gambe totalmente scoperte e ventre senza alcun tipo di copertura.