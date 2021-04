Leonardo Pieraccioni è un regista, attore, comico e sceneggiatore italiano, ha origini toscane ed ha collaborato con Giorgio Panariello in diversi progetti d’intrattenimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è uno dei volti più noti del settore cinematografico italiano. E’ stato sposato con l’ex concorrente del Grande Fratello Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima del 2007. La coppia ha avuto una bambina ma diverse incomprensioni hanno fatto naufragare il rapporto.

Dopo la separazione Leonardo è rimasto casto per ben 3 anni, ha usato questo tempo per riflettere sulla sua vita, il suo futuro e gli eventuali progetti. Dopo l’astinenza l’attore è stato paparazzato con Teresa Magni, tra abbracci, baci ed effusioni varie.

Pieraccioni oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo si è lanciato anche nel settore immobiliare, il patrimonio investito nella sua Arcobaleno Immobiliare è di 10milioni di euro. E’ proprietario anche di una casa di produzione, La Levante, che conta quasi 10 milioni di patrimonio. Di certo possiamo dire che Pieraccioni è un uomo con tanti sogni nel cassetto per la maggior parte realizzati.

LEGGI ANCHE —-> Monica Bellucci augura buon fine settimana ai suoi follower. La FOTO lascia senza parole

Pieraccioni ed i suoi cattivissimi amici conquistano il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

LEGGI ANCHE —-> Federica Pellegrini e quella FOTO a letto solo con gli slip: i commenti da censura

Leonardo Pieraccioni è un comico al quale piace scherzare, sul suo profilo Instagram lo vediamo sempre spensierato e cerca di prendere la vita alla leggere e con filosofia.

L’attore è molto seguito infatti i suoi amici virtuali sono circa 913mila, Leonardo pubblica anche attimi di quotidianità, proprio come ha fatto qualche ora fa.

Pieraccioni ha postato una sua foto con due suoi amici pericolosissimi, a detta sua, ed il web è letteralmente impazzito per la tenerezza. I suoi amici non sono altro che una coppia di bulldog francesi che coccolosi e paffutelli si fotografo con Leonardo come fossero due modelli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

Pieraccioni ed i suoi piccoli amici hanno fatto il pieno di cuoricini ed hanno rallegrato la giornata a tutti i follower di Instagram.