Marco D’Amore, dopo Gomorra torna con un nuovo progetto mozzafiato

La serie tv “Gomorra” volge al termine, e l’attore protagonista Marco D’Amore pensa già al futuro e annuncia un nuovo progetto mozzafiato

“Gomorra” volge al termine, e lascerà milioni di telespettatori “orfani” della seguitissima serie tv tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Il pubblico si è affezionato anche agli attori che hanno interpretato i loro personaggi preferiti e in tanti si chiedono quando potranno tornare a vederli sul grande o sul piccolo schermo.

Ma ci sono delle ottime notizie: l’attore Marco D’Amore pensa già al futuro e annuncia un nuovo progetto mozzafiato. L’interprete che ha prestato il volto a Ciro di Marzio è uno degli attori e registi più amati. Nato a Caserta nel 1981, ha ottenuto il successo proprio con Gomorra, dopo aver lavorato per anni nella compagnia di Toni Servillo.

Marco D’Amore, dopo Gomorra ecco il nuovo progetto

Marco D’Amore tornerà presto in televisione. L’attore e regista infatti reciterà nel film Security, una produzione Sky Originals. Ambientato a Forte dei Marmi, la trama della pellicola è tratta dal libro omonimo del romanziere statunitense Stephen Amidon, un thriller mozzafiato. E parte da una domanda: qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per la nostra sicurezza?

Oltre a D’Amore, c’è un cast di tutto rispetto: Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno e Fabrizio Bentivoglio. Dietro alla macchina da presa ci sarà il regista Peter Chelsom. E in questi giorni sulla pagina ufficiale di Sky cominciano a comparire le prime foto dal set.

Il regista americano ha dichiarato il suo affetto per il nostro Paese e il suo entusiasmo nel girare con attori così talentuosi. “Girare in Italia è stato un grande piacere. Ho avuto la fortuna di aver lavorato con i migliori attori di Hollywood e posso dire che il mio cast italiano è stato eccezionale“. Un film che promette di tenerci col fiato sospeso, e di non farci sentire troppo la mancanza delle scorribande di Ciro Di Marzio per le vie di Napoli.