Maria Grazia Cucinotta, esplosione di colori e sensualità: unica – FOTO

Maria Grazia Cucinotta incanta il web con la sua bellezza, sguardo intenso e curve in primo piano: sensualità ineguagliabile

Simbolo di bellezza mediterranea, Maria Grazia Cucinotta rappresenta il sogno di moltissimi ammiratori da quasi 30 anni di carriera. Molte le parti interpretate dall’attrice che ancora risiedono vive negli angoli della memoria, e per sempre apparterranno alla sua immagine, come nel film “Il postino” con Massimo Troisi, o “I laureati” di Leonardo Pieraccioni.

Intramontabile, splende ancora senza perdere una sfumatura del suo fascino dagli esordi, come dimostra anche su Instagram. L’ultimo post ha conquistato ancora una volta il cuore dei fan, in un vedo non vedo che stuzzica la fantasia.

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis, i motivi dello scontro con Belen Rodriguez

Maria Grazia Cucinotta, colori e seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

LEGGI ANCHE -> Stasera Italia, lite in diretta: la situazione sfugge di mano – VIDEO

Capelli corvini lunghi e fluenti, forme prorompenti, lineamenti riconoscibilissimi tra un milione di persone: Maria Grazia Cucinotta ha fatto perdere la testa ad ogni persona che abbia posato il proprio sguardo su di lei. Ammirata da coloro che erano giovani al suo debutto, ma anche da quelli che lo sono oggi, l’attrice rappresenta ancora l’icona di seduzione per eccellenza.

Molto seguita su Instagram, dove totalizza 425 mila followers, non manca di regalare qualche dimostrazione di quanto sia eterna la sua contemplabile bellezza, e l’ultimo scatto non lascia alcun dubbio a riguardo.

Lo sguardo disegnato dal trucco è ancora più intenso, che suscita inevitabile, immediata e potente infatuazione. La pelle è giovane all’inverosimile, i capelli sono illuminati dai riflessi cioccolato in onde perfette, che ricadono sulla blusa. In un’esplosione di colore, si può intravedere il generoso décolleté nel gioco di trasparenze mozzafiato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il post dell’attrice totalizza migliaia di like, confermandosi ancora come eterno simbolo di di sensualità: semplicemente unica.