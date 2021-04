La Colombari ha condiviso su Instagram il video del papà mentre si da fare a dipingere le porte delle cabine al mare

Martina Colombari ha un papà giovane e in forma, lo riprende mentre è impegnato a dipingere le porte delle cabine di uno stabilimento balneare. Lei ci gioca e gli dice:“Però ti dai fare, ti prendo a lavorare con me”. Lui risponde:“Sto lavorando per te gioia”. Nei commenti appare l’amica Elena Santarelli che scrive “Che papà”. Ma non è la sola a commentare il papà della Colombari. In moltissimi apprezzano, “Ma che figo che è”, “Che bell’uomo”, “Che bello è giovanissimo!”.

Martina Colombari circondata da uomini belli e particolari

La Colombari ha condiviso ieri il video del papà mentre lavora per lei dipingendo le porte delle cabine al mare. Qualche giorno fa invece ha condiviso il marito che ballava in casa commentando:”Niente..oggi ci siamo svegliati col piede ballerino”. Un mese fa invece ha condiviso la foto del figlio scrivendo:”Ne avanti ne indietro, avanti”. Sono questi gli uomini della sua vita, tutti belli e particolari come dice lei. I tre amori della sua vita e tutti e tre magnifici. E lei invece è la gioia di tutti e tre, una donna in carriera che ha avuto successo tra televisione e altro.

Vincitrice di Miss Italia, modella per marchi di alta moda tra Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine e Roberto Cavalli. Diventa co-conduttrice per diversi programmi, “Un disco per l’estate, “Vota la voce Super”, “Juve centus”, “Controcampo” e anche “Galagoal“. Attrice i numerosi film:”Abbronzatissimi”, “Paparazzi”, “Quello che le ragazze non dicono”. Partecipa alla nota serie tv Carabinieri e Un medico in famiglia e appare anche in alcuni episodi de I Cesaroni. Sono tante altre le sue esperienze in televisione e il suo impegno nel sociale. Negli anni si è dedicata a numerosi temi come la fondazione Francesca Rava NPH come attivista per Every Child is my Child. Diventa anche ambassador per EXPO 2015-Nutrire il pianeta, energia per la vita.

Ad oggi la sua vita è come quella di molti italiani, chiusa in casa tra smart working, attività sportive e gestione della famiglia. Suo figlio come molti ragazzi è in DAD e riguardo a questo, lei recentemente ha spiegato che lei e il marito hanno litigato spesso con il figlio sedicenne per via della scuola in questo periodo.

L’ex Miss Italia sostiene che ogni scusa era buona per spegnere la telecamera della DAD, e ad un certo punto la situazione è diventata ingestibile al punto di richiedere l’aiuto di uno specialista. Non è facile la situazione a cui siamo costretti per via del covid ma tutto si risolve con pazienza e a volte l’aiuto giusto.