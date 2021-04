Mavina Graziani, il fascino e la sensualità di uno scatto poetico – FOTO

La bellissima attrice Mavina Graziani ha pubblicato uno scatto poche ore fa di una semplicità e leggerezza uniche ma allo stesso tempo pieno di stile e charme

Mavina Graziani è una delle promesse del cinema e teatro nostrano. La bella attrice ha pubblicato un selfie in cui si mostra in primo piano. Indossa una canotta azzurra, segno della bella stagione alle porte, ma che soprattutto mette in risalto le sue forme aggraziate. Ma quello che salta all’occhio è lo splendore del suo viso. I lunghi capelli castano chiaro le avvolgono i lineamenti e le scendono morbidi sulle spalle, una ciocca ribelle le cade proprio davanti agli occhi, particolare che rende ancora più sensuale la sua immagine per la gioia dei follower che la seguono con entusiasmo e affetto.

Al collo ha una collana con una perlina bianca, un dettaglio che aumenta ancor di più il fascino dello scatto che la bellissima Mavina Graziani si è concessa. Nella didascalia alla sua foto scrive: “Free day”, sottolineando il giorno libero che sta vivendo oggi, che le consente di ritagliarsi del tempo prezioso per lei e per fare quello che la fa sentire bene.

Mavina Graziani, carriera e vita privata dell’attrice

Mavina Graziani è un’attrice di teatro e cinema ed è nata a Roma il 24 maggio del 1988. Sotto il segno del Toro, ha iniziato fin da piccola a interessarsi al mondo della recitazione e della danza. Si è poi formata a Milano alla Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo e all’Accademia cinematografica Studio Cinema. Oltre a questo mondo, Mavina ha intrapreso anche una carriera parallela come fotomodella, sfilando in varie passarelle di moda. Inoltre, attualmente, l’attrice ha un negozio di vestiti per l’infanzia a Roma. Nel mondo del cinema ha recitato al fianco di attori del calibro di Raul Bova nella serie tv “Ultimo” e in “Squadra Mobile”, ruoli che l’hanno resa nota al pubblico del piccolo schermo.

Non si conosce molto della vita privata della Graziani ma sappiamo che è impegnata e ha due bellissime bambine. Sul suo profilo social si mostra a volte in compagnia della sua dolce metà.