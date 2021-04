Miriam Leone, la FOTO appena sveglia è da infarto, i fan impazziscono

Miriam Leone ripensa al passato e scrive un post che fa riflettere i suoi followers: la foto che lo accompagna è pazzesca e registra il pieno di likes

Miriam Leone, che nei giorni scorsi si trovava a Parigi per degli impegni lavorativi, ha fatto ritorno proprio quest’oggi nella sua casa di Milano: una casa sulla quale, come specificato dalla stessa attrice, ha mantenuto un certo riserbo. Il viaggio nella capitale francese si è tramutato in un’occasione per riflettere sull’anno appena trascorso. A fronte delle chiusure e delle limitazioni negli spostamenti, infatti, la modella non ha potuto non vivere quest’esperienza in un’ottica del tutto differente rispetto al passato. La Leone, che ha scelto di condividere i propri pensieri con i followers, non ha mancato di accompagnare la didascalia con uno scatto pazzesco: la foto appena sveglia registra il boom di likes.

Miriam Leone, la FOTO appena sveglia è da infarto, bellissima e sensuale

“Ho scattato questa foto stamattina appena sveglia, a Parigi. Adesso che sono tornata a casa mia, riguardo questa foto e penso a quanti alberghi ho girato in questi anni, quanti specchi testimoni di notti e risvegli […]“: il messaggio di Miriam Leone è arrivato forte e chiaro ai followers di Instagram, che hanno condiviso le sue riflessioni ed il suo stato d’animo. La modella, da poco rientrata a Milano dopo un soggiorno a Parigi, non ha potuto non accennare al periodo di pandemia che, purtroppo, non si è ancora concluso.

Tuttavia, l’ex miss Italia sembra esser riuscita a trovare il lato positivo della questione. “Questo tempo sospeso può portare ad ognuno di noi qualcosa… Mi auguro possiate e sappiate trovare il vostro qualcosa“, ha concluso la modella, lasciando intendere di aver già raggiunto quella condizione di benessere interiore che molti auspicano di raggiungere. La foto, nel frattempo, ha fatto guadagnare alla Leone il record di likes.

Con i capelli spettinati ed una canotta che lascia intravedere le forme aggraziate, Miriam è un vero spettacolo per gli occhi. Gli utenti, rimasti di sasso di fronte al post, si sono precipitati a complimentarsi con lei.