La Bellucci ha condiviso una foto su instagram in cui appare seduta su una poltrona con un abito trasparente, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

La meravigliosa attrice Monica Bellucci ha condiviso una foto su Instagram seduta su una poltrona con un abito bianco traforato, s’intravede il corpo statuario della Bellucci in tutto il suo splendore. Da togliere il fiato. Questa foto è la copertina del giornale francese Madame Figaro in uscita oggi. I commenti sono tantissimi per la Bellucci, “Elegante come sempre”, “Dea”, “Sei sempre pazzesca..dubito della tua età per va all’inverso”. Tutti adorano l’attrice e l’icona sexy che rappresenta da sempre, dive come lei oggi non ci sono più.

Monica Bellucci tra le ultime dive del cinema e icone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Le dive di un tempo non ci sono più, le ultime rimaste sono poche Monica Bellucci indubbiamente è una di loro. Insieme a lei poi c’è in America la magnifica Angelina Jolie, ultima diva di Hollywood. Lei che è attivista per i diritti umani, regista, attrice e molto altro. Anche la Bellucci è tra le ultime dive di un cinema che ormai non c’è più, oggi è tutto diverso da allora. Il mondo è cambiato e anche i mezzi di comunicazione che sono sempre di più e incontrollabili. La Bellucci ha da poco compiuto 56 anni ed è bella come allora. Il tempo non sembra passare per lei. La sua vita da 50enne non è poi così diversa da quella che conduceva tempi fa.

Certo il lavoro è minore, ma continua ad essere un’icona e a posare per i marchi migliori del mondo come Dolce&Gabbana recentemente. La sua passione per il lavoro è rimasta invariata, i ruoli che le offrono certo sono diversi ora. Ha girato un film dove interpreta una strega buona che aiuta i bambini, s’intitola “La befana vien di notte”. Per lei il tempo che passa dunque non è un fardello ma bensì un’opportunità per fare cose nuove e diverse. I 50 anni che sta vivendo lei ora sono diversi da quelli che avrebbe vissuto molti anni fa, ad oggi nonostante i suoi anni può ancora esprimere la sua femminilità a pieno ed esistere come donna in tutto e per tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Lei che è una donna e una mamma moderna, ha il suo lavoro che ama e che continua a fare, ha la sua vita sociale (covid permettendo) e ha l’amore delle sue figlie che cresce e gestisce. Una vita completa e che l’appaga. Lei ancora oggi rappresenta la bellezza mediterranea, ne è l’icona nonostante gli anni. Nel mondo di oggi quasi tutte hanno la possibilità di diventare famose, le icone vere e proprio non esistono più purtroppo lei è l’ultima. La normalità e l’eccesso sono diventati di moda e riscuotono successo.