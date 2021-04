Orietta Berti ci ricasca, gaffe su Luca Argentero: la risposta dell’attore

Orietta Berti, la splendida interprete di nuovo nel mirino per una gaffe su Luca Argentero, lui risponde così.

Orietta Berti ha da poco festeggiato i 55 anni di carriera, con tanto di video di auguri provenienti da tantissimi colleghi; da Fedez a Francesca Michielin con cui Orietta ha condiviso l’ultimo Festival di Sanremo, ad Ornella Vanoni. Un pensiero che la Berti ha accolto con la dolcezza e la pacatezza che la contraddistingue.

La sua simpatia e l’autoironia l’hanno resa protagonista non solo per le sue doti canore indiscusse, ma anche per delle piccole gaffe che l’artista si concede inconsapevolmente. Dopo aver chiamato – proprio a ridosso dell’evento sanremese – i Maneskin, “Naziskin”, si è verificato un episodio simile.

Stavolta il protagonista è Luca Argentero. L’attore infatti è stato denominato dalla cantante Luca Formentero. Ovviamente il momento goliardico è finito subito sul web e non è tardato ad arrivare alle orecchie del diretto interessato che replica sul punto.

Orietta Berti, la gaffe virale e la risposta di Argentero

In più occasioni l’Orietta Nazionale ha sottolineato di avere difficoltà nel ricordare nomi e cognomi e quindi nel voler indicare il protagonista della serie Doc- Nelle tua mani, Luca Argentero diventa Formentero.

Il diretto interessato non perde occasione per rispondere simpaticamente su Twitter: “Se Orietta dice che mi chiamo Formentero, io muto e mi chiamo Formentero“. Sicuramente un tweet che ha suscitato ilarità.

Ma questo conferma ancora di più come Orietta riesca nella sua semplicità ad essere apprezzata da diverse generazioni.

Non amarla è impossibile.