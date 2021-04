“Raffaella sei magnifica” la Fico fa il botto con l’ultima FOTO. Quell’ombelico…

Raffaella Fico sbaraglia ogni possibile concorrenza grazie a due scatti fenomenali che lasciano a bocca aperta

“Pensavate di esservi liberati di me?” è questa la didascalia che accompagna la coppia di foto pubblicate sul suo profilo Instagram che Raffaella Fico usa per prendere bonariamente in giro i suoi tantissimi follower su Instagram. Poche ore fa la bella ex gieffina ha pubblicato infatti due immagini che la ritraggono in splendida forma. Nel primo scatto indossa una maglietta nera e si mostra al suo pubblico in primo piano con una mano tra i capelli che le scopre interamente il viso.

Lunga chioma riccia castano scuro, labbra carnose e occhi scuri e profondi in cui tutti i suoi fan si perdono ogni volta che lei pubblica scatti di sé sui social network. Nella seconda foto la Fico è a figura intera mentre si alza la maglietta e scopre uno dei suoi pezzi forti, il suo pancino piatto. Sotto indossa dei jeans chiari con una catena che le cade sul lato B statuario.

Raffaella Fico: i vari amori vip della showgirl campana

Raffaella Fico annovera tra i suoi amori vari personaggi legati al mondo dello sport, in particolare al calcio. La bella nativa di Cercola, in provincia di Napoli, è stata infatti fidanzata con Cristiano Ronaldo, la stella del calcio internazionale in forze alla Juventus. Quando la showgirl ha vissuto il suo anno (11 mesi per la precisione) d’intenso amore con CR7, quest’ultimo era appena arrivato in casa Real Madrid dal Manchester United. Correva infatti l’anno 2009. In seguito, da giugno 2011 ad aprile 2012 è stata la compagna di Mario Balotelli, altro calciatore importante che gioca però adesso nel Monza, squadra del campionato di Serie B.

A luglio del 2012 Raffaella Fico ha dichiarato di essere incinta proprio di Super Mario, la piccola si chiama Pia. In seguito ha avuto una storia importante con Alessandro Moggi, figlio dell’agente sportivo Luciano. Di recente si è conclusa anche la sua storia con Giulio Fratini, un imprenditore.