Raimondo Todaro e il ritorno di fiamma, la reazione dei fan

Raimondo Todaro ha di nuovo una fidanzata e chi è? I fan sperano sia lei e le parole del ballerino non lasciano alcun dubbio

Raimondo Todaro è un ballerino di fama internazionale che con il suo talento ha conquistato i fan nel corso degli anni. Lo abbiamo visto a Ballando con le stelle e in questi giorni è stato scelto come giudice nella scuola di Amici durante uno degli ultimi daytime. Nel reality di Maria De Filippi c’è anche la sua ex fidanzata Francesca Tocca, fa parte del team di ballo. Insieme hanno avuto una bambina ma le cose tra loro sono finite da tempo anche se…

Raimondo Todaro: la confessione ha spiazzato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Dopo aver detto la sua su Martina una delle ballerine concorrenti di Amici 2021, Raimondo Todaro non perde occasione di spendere delle belle parole per la sua ex moglie. “Dentro Amici ci sono Francesca Tocca e Umberto Gaudino, che oltre a essere due talenti, hanno studiato tanto con i migliori maestri del mondo”. I fan che già da tempo sperano ancora nella relazione, dopo aver ascoltato la frase dell’artista hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma. I due sono stati insieme per anni dando vita ad una delle coppie più belle dell’arte. Non conosciamo il motivo della loro separazione ma nonostante sia passato un po’ di tempo l’uomo ha sempre un ricordo bellissimo: “Siamo separati ma continuiamo ad essere uniti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Nella vita mai dire mai, che questo incontro ad Amici sia l’inizio di una nuova storia d’amore? I fan impazziscono all’idea.