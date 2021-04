Sabrina Salerno è esplosa anche oggi sui social network: la cantante ha postato una fotografia illegale e pazzesca.

Sabrina Salerno, da diversi mesi, sta sfruttando al meglio la vetrina dei social network condividendo scatti incandescenti. La cantante ligure, nonostante i suoi 53 anni, è in uno stato di forma esagerato e continua a mostrare il suo fisico perfetto in rete. La Salerno, fin dai suoi esordi, ha conquistato l’attenzione dei telespettatori con il suo corpo seducente e le sue curve mostruose.

La nativa di Genova, dopo tanti anni, sa ancora incantare e sta deliziando anche gli utenti del web. La showgirl ama il suo corpo e pratica da sempre sport, seguendo inoltre diete sane e rigorose. Stando ad alcuni post condivisi in rete, Sabrina pratica anche la pole dance, una disciplina davvero complessa. La classe 1968 svelò anche alla ‘Gazzetta dello sport’ di avere un personal trainer da ben quattro anni.

Sabrina Salerno meravigliosa tra la natura: il reggiseno non contiene

Sabrina, con l’ ultimo scatto condiviso in rete, ha lasciato letteralmente il segno. La nativa di Genova indossa una giacchetta completamente slacciata: il suo reggiseno bianco fatica a contenere il suo décolleté da capogiro. Il suo viso è bellissimo come sempre, mentre i suoi occhi con quella sfumatura particolare conquistano i fans.

La Salerno è in giro e si sta rilassando tra la natura. “L’edera si arrampica alla ricerca di luce : esattamente come me”, ha scritto nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha catturato già 7mila likes in meno di un’ora. “Bella come il sole”, “La luce dei tuoi occhi da cerbiatta mi rapisce sempre”, “Davvero splendida”, “Veramente tu emani luce”, si legge tra i tantissimi commenti.

La cantante, qualche giorno fa, provocò diversi mal di testa condividendo una fotografia in cui indossava un costume esplosivo con décolleté in primissimo piano.