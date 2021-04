Zodiaco, i segni più immaturi che sembrano rifiutarsi di crescere

Alcuni la chiamerebbero la “sindrome di Peter Pan” ma esistono casi in cui potrebbe anche non essere voluta. Scopriamo quali segni zodiacali vengono considerati i più immaturi e perché

Esistono persone con la cosiddetta “sindrome di Peter Pan” ovvero dell’eterno bambino. Sembrano allergici al passare del tempo e vorrebbero rimanere piccoli per sempre. Se in alcuni casi questo tipo di atteggiamento è voluto in altri potrebbe non essere così razionale. Le persone potrebbero infatti finire per assumere comportamenti infantili senza rendersene conto fino in fondo. È il caso di questi segni zodiacali che vengono considerati immaturi in seguito a determinati aspetti del proprio carattere. Scopriamo quali.

I segni zodiacali più immaturi di tutti

Tra i segni zodiacali più immaturi troviamo quello del Cancro nel quale spiccano aspetti positivi e negativi del suo essere particolarmente infantile. Quelli negativi si rifanno all’incapacità di gestire le proprie emozioni che lo portano continuamente ad alterare il proprio stato emotivo. Lo stesso vale per un’organizzazione più concreta della vita, poiché le persone nate sotto questo segno odiano programmare e pensare a lungo termine. Tuttavia la medaglia ha sempre due lati e in questo caso possiede anche qualcosa di positivo: la loro voglia di divertimento e il loro essere dei veri coccoloni.

Una cosa simile accade anche con la Bilancia che sembra non riuscire mai a controllare gli sbalzi d’umore di cui è spesso vittima. Ma non solo, le reazioni di questo segno -qualsiasi esse siano- risultano essere spropositate, tanto che il suo atteggiamento potrebbe finire per essere definito “da bambini”. Durante un’accesa discussione, ad esempio, non riesce a tenere a freno le proprio emozioni arrivando a urlare o a piangere. Lo stesso vale quando le cose non vanno esattamente come avrebbe creduto, e voluto, lui.

Poi troviamo il segno dei Gemelli che fa molta fatica a non lasciarsi andare ai propri impulsi. Questo però lo porta il più delle volte a giungere a conclusioni affrettate o ad agire senza pensare a ciò che potrebbe accadere. Quando le conseguenze non sono di suo gradimento finirà per dare la colpa a qualcun altro o a cercare scuse, tutto fuorché ammettere di essere vittima dei propri errori di valutazione.

Infine tra i segni più immaturi viene inserito anche il Sagittario che sembra non riuscire a prendere seriamente la vita. Il suo primo obbiettivo è quello di divertirsi, di vivere in maniera spensierata senza farsi troppi problemi su ciò che accade intorno a lui. La sua voglia di concentrarsi sul presente potrebbe anche essere vista come qualcosa di positivo, ma distaccarsi completamente dal futuro significa non voler progettare nulla. Questo comporta anche un disinteresse per tutto ciò che potrebbe concretamente aiutarlo in una fase successiva della sua vita.