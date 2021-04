La nota cantautrice Levante pubblica una nuova foto sul suo profilo di Instagram con un make-up tutto blu: eccola!

Levante, circa cinque ore fa, ha condiviso con i suoi 884.000 followers questo scatto con un make-up molto particolare, che presenta degli ombretti color blu elettrico.

Nella didascalia la famosa cantautrice ha scritto: “Ma non so davvero come ci si senta a essere nei ricordi, perché io non so come ci si sente a starne fuori“.

Questo post, in cui Levante sembra disegnata, ha fatto esplodere il web, con più di 36.000 mi piace ed oltre 200 commenti: tra i messaggi degli utenti si leggono svariati apprezzamenti estetici e tanti complimenti riguardanti la sua professione da cantante.

Proprio due giorni fa Levante ha postato questo selfie in cui si immortala con gli occhi chiusi ed una mano sulla fronte.

Nella didascalia ha scritto: “Se non ti vedo non esisti“.

La cantautrice indossa un giacchetto di pelle azzurro ed è truccata con dei colori tendenti al marrone: la sua bellezza ti lascia senza fiato!

La foto è già virale, con circa 32.000 mi piace e più di 100 commenti, tra i quali si legge: “Amo la tua voce“, “Unica inimitabile“, “Quanta meraviglia“, oppure “Un sogno, bravissima“.

Un dettaglio che moltissimi fan hanno notato sono i molteplici anelli che Levante porta su quasi tutte le dita delle mani: il suo stile è pazzesco!