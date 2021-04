Simona Ventura, il curioso lavoro prima del successo

Simona Ventura, la bravissima conduttrice prima della fama avrebbe svolto alcuni lavori manuali. Scopriamo quali sono.

Non ha bisogno di presentazioni Simona Ventura, la conduttrice RAI infatti vanta una lunghissima carriera televisiva. Classe 1965, sin dagli esordi ha mostrato energia e passione. Poi quella parlantina fluida acquisita che solo chi fa televisione da tanti anni possiede. La conduttrice che ha presentato la prima e vera edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality quando ancora era trasmesso nella televisione pubblica.

Tante collaborazioni anche sulle reti Mediaset; fra le tante Le Iene, ancora oggi in onda su Italia Uno la cui conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi. Prima di approdare in tv, la Ventura ha partecipato a diversi concorsi di bellezza portandola di diritto a Miss Universo per rappresentare l’Italia.

Diplomata all’ISEF, la Ventura ha sempre mostrato la passione per lo sport. Donna indipendente, Super Simo ha iniziato a svolgere dei lavori modesti prima che il successo si accorgesse di lei. Vediamo di quale mansione si tratta.

Simona Ventura, il lavoro che non ti aspetti

Conclusi gli studi, Simona Ventura inizia a muovere i passi nel mondo del lavoro svolgendo diverse mansioni, prima in un’azienda di autotrasporti come impiegata amministrativa. Successivamente però cambia lavoro ed il caso la porta in un Club di Tennis. Che lavoro svolgeva la Ventura nel Circolo riservato ai soci? Nulla di entusiasmante, anzi qualcosa di faticoso: stirava le tovaglie.

Ma questo non le ha mai impedito di lottare per raggiungere il suo sogno.

E di essere un’affermata conduttrice ma anche una talent scout; come si vede dalla foto sopra riportata, è stata la Ventura l’unica a portare Lady Gaga in un programma italiano.