Il nuovo programma di Tommaso Zorzi, Il punto Z, va a gonfie vele. Forte del successo ottenuto al Gf Vip, l’influencer si è ritagliato uno spazio di nicchia a Mediaset, uno show in cui si parla di tutto, senza peli sulla lingua. Un format a sua immagine e somiglianza, come lui stesso aveva annunciato qualche settimana fa.

Nell’inedita veste di conduttore, Zorzi intervista Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e moglie del presentatore Paolo Bonolis. Dopo aver rotto il ghiaccio parlando del più e del meno, l’influencer le pone una domanda decisamente scomoda, proprio sul celebre marito. E la reazione di Sonia non si fa attendere.

Zorzi, domanda scomoda a Sonia Bruganelli su Bonolis: la sua reazione

La questione provocatrice posta dal vincitore del Gf Vip alla Bruganelli è stata pensata proprio per metterla un po’ in difficoltà. Parlando di lavoro e di successo televisivo, Tommaso le chiede: “Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?“. Una domanda non proprio politically correct.

Il programma Live – Non è la D’Urso che andava in onda la domenica sera, infatti è stato sostituito da Avanti un Altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis. La decisione è stata presa da Mediaset, proprio per via della perdita di telespettatori da parte della D’Urso. Mentre invece il ritorno di Paolo Bonolis, sul piccolo schermo ha fatto decollare il gradimento. Un tema spinoso, a cui la moglie del conduttore ha cercato di dare una risposta quanto più diplomatica possibile.

“E la seconda domanda?… A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica, che non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale, è il piacere di far bene”, ha chiarito Sonia Bruganelli. Spegnendo così ogni polemica sul nascere.

E proprio Tommaso Zorzi sarà protagonista della prossima puntata di Avanti un Altro. Sono tanti i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che nelle ultime settimane hanno preso parte al quiz di Paolo Bonolis. Tra questi anche Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Francesco Oppini, Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando.