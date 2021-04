Kasia Smutniak dona ai suoi follower la buonanotte e scatta il furore su Instagram. Due scatti che fanno sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Un periodo d’oro per Kasia Smutniak al momento. Nonostante le difficoltà per il mondo dello spettacolo date dalla pandemia, il cinema ha saputo riorganizzarsi, rimboccarsi le maniche ed andare avanti. E presto la bella attrice la vedremo protagonista di interessanti progetti.

Dal 14 maggio su SKY e Now TV vestirà i panni della donna più potente di Roma. Parliamo di “Domina”, l’epic period drama dedicato proprio nella capitale ed i fasti di un tempo. Tutto incentrato su Livia, una giovane ragazza che riuscirà a prendere il potere e a diventare la più potente in assoluto.

Ma non è tutto. L’attrice e modella polacca, naturalizzata italiana, ha da poco terminato anche le riprese di “Pantafa” di Emanuele Scaringi. Kasia Smutniak è protagonista insieme a Greta Santi, Mario Sgueglia, Mauro Marino, Giuseppe Cederna, Betti Pedrazzi e la partecipazione di Francesco Colella.

E per chiudere in bellezza, la vedremo anche affianco a Pier Francesco Favino nella rivisitazione de “Il colibrì”, l’ultimo romanzo di Sandro Veronesi che diventerà un film. Grandi e belle soddisfazioni la Kasia dal punto di vista lavorativo, tutti i suoi fan non vedono l’ora di vederla sugli schermi.

LEGGI ANCHE –> Nunzia de Girolamo, in mezzo alla natura il vestitino è cortissimo e lei è incantevole – FOTO

Kasia Smutniak e la buonanotte, furore su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

LEGGI ANCHE –> “Dimmi a cosa penso” Claudia Ruggeri tutta trasparente li stende tutti, unica – FOTO

Due foto scattate in modo molto naturale e senza filtri quelle che Kasia Smutniak ha scelto per dare la buonanotte ai suoi fan, 392 mila su Instagram. Sola tra le lenzuola, a braccia scoperte. È così che la bella attrice fa furore sul social dell’immagine.

Capelli sciolti, senza trucco, e con il viso mezzo coperto, la Smutniak fulmina tutti con il suo sguardo da cerbiatta. Gli occhi verdi spiccano su tutto ed i fan ne sono incantati. Un commento tra tutti è degno di nota: “Tutta sola tra le lenzuola” sottolinea un utente aggiungendo la faccina dubbiosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Come dargli torto, chissà quanti vorrebbero essere lì a farle compagnia. Molti altri le augurano la buonanotte, le mandano baci e cuori. Un successo come sempre per lei che con stile e raffinatezza, anche in una foto scattata senza troppe attenzioni, riesce a conquistare tutti.