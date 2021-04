Un Posto al Sole anticipazioni 24 aprile: Vittorio con le spalle al muro. Dopo quello che è successo con Alex, il giovane Del Bue non vuole assolutamente cadere in tentazione

Roberto e Franco stanno continuando ad indagare su quello che sta succedendo ai Cantieri: Pietro non ha esitato a mettere in cattiva luce Roberto Ferri agli occhi del probabile acquirente di uno yacht. E, come se tutto non bastasse, i due verranno anche convocati dalla polizia. Cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Patrizia e Clara potrebbero ritrovare la complicità che hanno perso quando si ritrovano bloccati in ascensore. Dopo questo disguido, Alberto torna in scena per provare ad accorciare le distanze con la ragazza ma lei oramai sembra decisa a voltare pagina, andare avanti con la propria vita e dimenticare il padre di suo figlio.

Speranza è tornata a Napoli proprio quando Vittorio pensava di essersene finalmente liberato. La ragazza si è trovata troppo bene con questa sua nuova famiglia e Vittorio non sa più cosa fare e come comportarsi per riuscire a non cadere in tentazione con la nuova arrivata.