Uomini e Donne, clamoroso: Ida Platano esce di nuovo con una vecchia fiamma

A Uomini e Donne, i colpi di scena sembrano non finire mai. Ida Platano, da poco ritornata in trasmissione, è pronta a dare una seconda chance alla sua vecchia fiamma

A Uomini e Donne, i colpi di scena non mancano mai. E’ il caso di Ida Platano, la dama che per tre anni ha tenuto banco con le proprie vicissitudini sentimentali. La bresciana, che inizialmente non era tornata in trasmissione proprio a causa del suo ex Riccardo, ora sembra pronta ad aprirsi a nuove conoscenze, e a trovare finalmente l’amore della sua vita.

Stando alle anticipazioni, la Platano sarebbe uscita con il bel Luca Cenerelli, il cavaliere che, nelle ultime puntate, sta attirando l’attenzione per via delle sue frequentazioni poco chiare. Tuttavia, come emerso nell’intervista a “Uomini e Donne Magazine“, Ida non esclude la possibilità di riprendere conoscenze interrotte. In particolare, la dama si è detta favorevole all’eventualità di dare una seconda chance ad una vecchia fiamma: lui è un veterano del programma.

Uomini e Donne, Ida Platano pronta ad uscire con la sua vecchia fiamma: “Non escludo nulla”

Il cavaliere a cui Ida Platano ha fatto riferimento è l’affascinante Armando Incarnato. Quest’ultimo, che da anni prende parte alla trasmissione, non ha ancora trovato l’anima gemella, e lo stesso è accaduto alla dama bresciana. I due, appena due anni fa, si erano frequentati nel periodo in cui Ida aveva interrotto la propria relazione con Riccardo Guarnieri. Nonostante con Armando avesse condiviso un bacio, il sentimento che Ida provava per Guarnieri fu di gran lunga più forte.

A distanza di tempo, tuttavia, la situazione potrebbe essere drasticamente cambiata. La Platano, intervistata da “Uomini e Donne Magazine“, non ha infatti scartato l’idea di poter riprendere la conoscenza con il partenopeo. Queste, nello specifico, le sue parole: “Dipende da come mi sentirò e da come si ripresenterà. Non escludo nulla a priori“.

Senza dubbio, qualora l’ipotesi si concretizzasse, il fatto farebbe molto scalpore all’interno della nota trasmissione. I due over, che da anni rappresentano dei volti di punta del programma, riusciranno a trovare la felicità insieme?