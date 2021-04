Valentina Muntoni. Lo scatto senza veli al tramonto che fa girare la testa – FOTO

Valentina Muntoni. La stilista e influencer ha pubblicato recentemente uno scatto su Instagram totalmente senza veli: un tripudio di arte e bellezza per la giovane designer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Forse al grande pubblico il nome di Valentina Muntoni non suonerà particolarmente familiare, eppure siamo sicuri che presto non sentirete altro che parlare di lei. La carriera della giovane modella e designer è fortemente in ascesa.

Per gli esperti e cultori del fashion system, infatti, il suo straordinario talento è conosciuto e intrecciato saldamente a Stephanie Cara Bennett e al lancio del brand di abbigliamento femminile Rat & Boa, divenuto in poco tempo un cult, seguitissimo e gettonato anche da nomi di super star internazionali.

Le due giovani si sono incontrate per la prima volta nel 2008 all’università di Manchester, dove erano impegnate entrambe a studiare moda. La loro amicizia è presto divenuta un sodalizio professionale, un viaggio verso la costruzione di una piccola leggenda.

LEGGI ANCHE>>>Alessandra Amoroso: il suo “Sorriso Grande” manda in tilt il web. Strepitosa – FOTO

Valentina Muntoni: da Rat & Boa e il successo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

LEGGI ANCHE –> “Wow”, piovono complimenti per lady Bova: Rocio è incantevole. La FOTO

Come spiegato dalle stesse creatrici, il marchio Rat & Boa prende il nome dalla citazione di una frase della cantautrice Stevie Nicks che ha descritto il rapporto con il suo compagno come la relazione tra un topo e un boa constrictor. Hanno dunque voluto giocare con quest’immagine.

Ogni dettaglio è estremamente curato da loro in prima persona; non solo gli abiti ma anche le foto, la scelta delle modelle, il make up, la location. La fonte più grande d’ispirazione? I viaggi ma anche lo streetstyle e reminescenze dagli anni ’90.

Tante super vip sono innamorate di loro. Kylie Jenner ha indossato la scorsa estate uno slip dress maculato, già visto anche indosso a Elsa Hosk a Cannes, su Camila Morrone e Rosie Huntington-Whiteley.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Grande successo anche su Instagram, in particolare per Valentina Muntoni. Il suo profilo è attualmente seguito da oltre 350mila follower ed è una sorta di diario glamour della sua vita. Le immagini sono spesso soffuse, si soffermano sui particolari del suo corpo scolpito e sensuale. L’ultima foto? Un vedo non vedo, con giochi d’ombra in cui appare totalmente senza veli nelle acque di un mare al tramonto. Sembra quasi un dipinto: strepitosa.