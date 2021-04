Michelle Hunziker sconvolge tutti con la sua ultima foto. Le batte tutte e non ha rivali la svizzerotta: una forza della natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker è una vera forza della natura. La bella svizzerotta naturalizzata italiana non teme confronti, sia sul lato professionale che privato. All’età di 44 anni sembra una ragazzina, nel fisico e nella mente. Un fisico eccezionale, sempre in formissima, mai volgare ma sempre coinvolgente in tutto.

In queste settimane la vediamo al timone di Striscia la notizia insieme al suo amico Gerry Scotti. Una coppia formidabile, con una intesa che non ha precedenti e che proprio per questo piace un sacco al pubblico. Attivissima sui social, la rivedremo in autunno con la quarta edizione di All Together Now. Lo anticipa Tv blog che spiega che la conduttrice tornerà su Canale 5 nel prossimo autunno con un’edizione tutta nuova del programma.

Un altro bel risultato per Michelle che in questi ultimi giorni è stata attaccata e criticata pesantemente per la gag fatta insieme al suo amico Gerry Scotti degli occhi a mandorla dei cinesi ritenuta razzista. Ma come sempre lei, Antonio Ricci e tutto il suo staff hanno saputo rispondere a modo.

LEGGI ANCHE –> “Così mi fai impazzire” Melissa Satta in spiaggia coperta solo da un cappello – FOTO

Michelle Hunziker, sorridente e baciata dal sole: ma in intimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

LEGGI ANCHE –> “Tutta sola tra le lenzuola” Kasia Smutniak e la buonanotte amorevole – FOTO

Non ci sono rivali per Michelle Hunziker. Non solo in tv e nel mondo dello spettacolo ma anche su Instagram. La presentatrice con il suo ultimo scatto le stende tutte. Si mostra in intimo, in terrazzo, ed è uno spettacolo pazzesco.

Lingerie bianca di pizzo, coulotte e reggiseno e nulla più addosso. Solo il suo magnifico sorriso e la sua bionda chioma. Seduta sul lettino in terrazzo è baciata dal sole, gambe incrociate e un calice in mano. Sembra vino rosso ma non lo è.

“Noooooo questa volta non è vino anche se sapete quanto ne vado matta 😅 Questo è il mio special healthy drink per l’estate” spiega la moglie di Trussardi che presenta a tutti il suo nuovo prodotto della linea Goovi, il brand da lei fondato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Un tripudio di applausi per lei e la sua bellezza e c’è chi sottolinea come le giovani di oggi di fronte al suo fisico statuario e perfetto non possono che restare in silenzio. “E le ventenni MUTE. BOMBA❤️” commenta un utente dietro al quale si susseguono una miriade di complimenti.