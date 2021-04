Amadeus e Giovanna Civitillo in dolce compagnia…ma lei chi è? – FOTO

Amadeus e Giovanna Civitillo si godono una passeggiata approfittando del sole e ai fan non sfugge un’amica d’eccezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Con l’arrivo della bella stagione e con la possibilità di muoversi di più in alcune regioni d’Italia sarebbe davvero un peccato restarsene chiusi in casa. A godere dell’aria aperta ci hanno pensato anche la coppia d’oro della televisione composta da Giovanna Civitillo e Amadeus. I due amati personaggi del piccolo schermo hanno pubblicato sul profilo comune di Instagram uno scatto in cui si dedicano ad una passeggiata in compagnia del figlio José Alberto e di Kira, la loro dolce amica a 4 zampe.

Proprio la bellissima cagnolina ha attirato l’attenzione dei loro tantissimi follower perché invece di scodinzolare in giro è adagiata comodamente fra le braccia del presentatore. Questa foto è stato un modo simpatico per augurare un buon weekend da parte di tutta la famiglia Sebastiani mostrandosi come al solito felice e unita. La mascherina che tutti e tre rigorosamente portano al volto purtroppo non permette di ammirare il luminoso sorriso ma il pollice in su di José non lascia dubbi.

LEGGI ANCHE -> Francesca Del Taglia in bikini manda in tilt il web…un incanto – FOTO

L’amore da favola tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, abito rosso e scollature in mostra: da paura – FOTO

Benché la relazione fra Amadeus e Giovanna Civitillo duri ormai da quasi 20 anni la fiamma che alimenta il loro amore non sembra essere destinata a spegnersi. I due si sono conosciuti attraverso il programma di Rai 1 L’Eredità che all’epoca era condotto da Amadeus. Giovanna stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina del quiz show e ogni sera incantava gli italiani con la sua “scossa“. Fra questi naturalmente uno d’eccezione che dopo un lungo corteggiamento è riuscito a fare breccia nel suo cuore. I due si sono sposati nel 2009 e nello stesso anno è nato il loro unico figlio José, in onore di Mourinho che all’epoca era l’allenatore dell’Inter, squadra di cui il presentatore è un grande tifoso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Nonostante la differenza d’età e il passare degli anni la coppia composta da Amadeus e Giovanna sembra essere sempre più unita e affiatata. Lo dimostrano anche le tantissime foto che i due pubblicano sul loro profilo comune sui social in cui sembrano incarnare l’immagine perfetta della famiglia felice.